Mascherine e Green Pass? Da Ottobre cambia tutto

Ottobre è mese di cambiamento, secondo le nuove regole infatti si modificheranno radicalmente le restrizioni Covid in Italia, con obblighi che decadono ed altri che invece rimangono validi, facciamo chiarezza.

Le mascherine, strumento di prevenzione che ha accompagnato tutti negli ultimi anni, stanno per diventare non più obbligatorie, nemmeno nei trasporti pubblici o nei luoghi chiusi. Il green pass invece rimane valido solo per alcuni contesti.

Cosa cambia da Ottobre

Dal 1° Ottobre decadono quasi tutti i regolamenti previsti per l’emergenza Covid19 stabiliti prima e durante la scorsa estate, infatti non sarà più obbligatorio indossare le mascherine (nemmeno le FFp2) su navi, traghetti, treni interregionali, autobus, su servizi di trasporto pubblico locale e regionale come metropolitane, bus e tram e sui mezzi di trasporto scolastico.

L’obbligo di indossare la mascherina però rimane nel momento in cui si vogliano visitare le strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e le case di riposo per gli anziani. Questa situazione si protrarrà ancora per un mese, successivamente il ministro della Salute Roberto Speranza lascerà le decisioni in mano al nuovo governo che sta per prendere le redini del paese.

Indossare la mascherina quindi diverrà una scelta personale in praticamente tutti i luoghi tranne quelli di lavoro, dato che il protocollo per la sicurezza rimarrà attivo fino al 31 Ottobre.

Ancora per un mese quindi i datori di lavoro sono liberi di scegliere se imporre nei locali l’uso di mascherina o meno, nel caso in cui non sia garantito lo spazio minimo richiesto dal distanziamento sociale. Sarà inoltre il datore di lavoro a garantire la disponibilità delle mascherine FFP2 per i propri dipendenti.

Cosa accade al Green Pass

Il Green Pass rimarrà valido solo per alcune categorie di persone, almeno fino al 31 Dicembre 2022.

L’obbligo vaccinale infatti rimane in vigore per il personale sanitario e per i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e di strutture per la cura degli anziani. Questa normativa sarà ancora in atto per salvaguardare la salute delle categorie di persone più fragili e che hanno una salute compromessa.

Ulteriori cambiamenti verranno presi dal nuovo governo del centrodestra nei prossimi mesi, infatti ad ora è impossibile prevedere le prossime mosse, che potranno includere cancellazioni, proroghe o reinserimenti delle vecchie normative. Rimangono però sempre validi i consigli degli ultimi anni per evitare ulteriori contagi, specialmente in vista dell’autunno in cui generalmente si può assistere ad un loro aumento.

Le persone sono invitate a mantenere la ormai nota distanza sociale quando possibile, o indossare le mascherine, lavare accuratamente le mani ed avere sempre con sé un gel disinfettante.