Basta termosifoni: risparmio del 50% in bolletta

Se ti dicessi che è possibile tenere al caldo la propria casa senza spendere un euro in luce e gas? Utopia: adesso è possibile!

Siamo tutti curiosi (si fa per dire) di scoprire come affronteremo questo inverno visto gli enormi rincari di luce e gas che abbiamo avuto da qualche mese a questa parte.

Oramai in tanti stanno escogitando soluzioni alternative che permettano di non andare incontro a bollette di cifre smisurate. Tra candele, camini e termosifoni abbassati al minimo c’è chi sta già valutando questo condizionatore in grado di riscaldare le case, abbassando realmente il costo delle bollette.

Vantaggioso per voi, ma anche per l’ambiente: questo condizionatore che produce sia aria fredda che calda, utilizza la corrente elettrica proveniente dai panelli fotovoltaici. Può aiutarvi ad essere più indipendenti a livello energetico e avere una casa calda e confortevole.

Il condizionatore ad energia solare utilizza prevelarmente l’energia fornita dal pannello solare. Nelle giornate in cui manca il sole, di sera o l’alimentazione non è sufficiente, grazie alla doppia PV MPPT tracking system, il sistema in automatico si attacca alla linea elettrica pubblica.

Come funziona il condizionatore ad energia solare e i suoi vantaggi

Possiede una doppia alimentazione AC/DC ibrido solare. Ciò ci permette di non rimanere senza energia neanche nei periodi di pioggia laddove il sole potrebbe non essere presente.

Durante il giorno si ricorre principalmente sull’energia solare di CC di alimentazione e utilizza solo piccole quantità di alimentazione CA dalla città di rete di alimentazione, se necessario. Invece la notte, con built-in di PV MPPT sistema di tracciamento, il condizionatore d’aria passa automaticamente alla gestione della linea della città, di alimentazione CA.

lista dei suoi vantaggi:

Resistente e di lunga durata, buon funzionamento e low-caricato senza utilizzo di batterie

Sano e confortevole, a basso rumore di funzionamento

Installazione e manutenzione facili da compiere.

Utilizza sempre l’energia solare come priorità, massimo risparmio energetico.