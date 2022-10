Würstel contaminati, decessi e ricoveri: un altro marchio importante ritirato

Dopo l’avvenimento recentemente accaduto dove sono stati trovati lotto contaminati da Listeria monocytogenes, Nuovi lotti di Würstel ritirati dal commercio:

Esattamente nel marchio Marchio Töbias, Eurospin e Azienda Agricola Tre Valli, Wudy Aia, i supermercati Cadoro e Carrefour hanno segnalato il ritiro precauzionale dagli scaffali di altri würstel a marchio Wudy Aia, sia di pollo e tacchino che di suino, ma non solo, un nuovo marchio è stato ritirato dal commercio. Il marchio interessato è Golosino Negroni, ritirato, in via precauzionale, per la possibile presenza di contaminazione microbica da Listeria monocytogenes. Ecco un elenco dei prodotti interessati.

Listeria: Nuovi lotti di Würstel ritirati dal commercio:

Würstel di suino Golosino Negroni , in confezioni da 100 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 14/11/2022;

Würstel Wudy Aia Classico snack , in confezioni da 4×100 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022;

Würstel Wudy Aia Classico tris , in confezioni da 3×250 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022;

Würstel Wudy Aia Bavaria di suino , in confezioni da 250 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022;

Würstel Wudy Aia Grill di suino , in confezioni da 250 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022;

Würstel Wudy Aia Classico multipack , in confezioni da 1 kg, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022

La produzione di questi lotti è di proprietà della Società Agricola Tre Valli Soc. Coop. nello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1, a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 04 M CE).

Segnalazioni listerosi e raccomandazioni

I prodotti che sono già stati segnalati da alcuni supermercati sono i würstel classici (250 grammi), classici snack (100 grammi) e al formaggio (150 grammi) a marchio Wudy Aia e i würstel di pollo e tacchino al formaggio a marchio Töbias di Eurospin. Il motivo di questo provvedimento è collegato ad un focolaio di listeriosi che, fino ad ora, conta 71 casi accertati e tre morti e che sono collegate al consumo di würstel crudi, secondo le autorità sanitarie.

Proprio per questo, l’azienda produttrice ha diffuso un annuncio importante di sicurezza, in cui raccomanda alle persone in possesso delle confezioni sopra indicate, di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e 4°C e di consumarlo esclusivamente cotto, almeno sei minuti in padella già calda o in acqua bollente. Osservazione importante in quanto, precisa l’azienda, un’erronea conservazione del prodotto e il mancato rispetto delle indicazioni di cottura riportate in etichetta potrebbero rendere l’alimento non idoneo al consumo sotto l’aspetto microbiologico.

L’azienda è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione. Infatti è possibile contattare l’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. al numero verde 800 905232 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 17.00.