Divorzio Totti-Blasi: a quanto ammonta l’assegno di mantenimento di Ilary? La cifra è astronomica!

Continuano le beghe tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco quanto ha chiesto la conduttrice per il suo assegno di mantenimento.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è al centro dei rumors di gossip dell’ultimo periodo: alle già note vicende si aggiunge la questione dell’assegno di mantenimento richiesto dalla celebre presentatrice che risulta piuttosto cospicuo.

Sono passati diversi mesi dai comunicati che hanno sconvolto gli italiani a proposito dell’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la loro crisi era già sula bocca di tutti da tempo ma la conferma di una separazione è arrivata insieme alle notizie di tradimenti reciproci e accuse molto forti. Nell’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma a Il Corriere della Sera sono emerse alcune delle motivazioni che hanno portato la coppia a mettere fine al matrimonio che aveva fatto sognare gli italiani.

In particolare l’ex calciatore ha spiegato di essersi trovato di fronte ad un atteggiamento indifferente della moglie nei suoi confronti proprio nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno del suo sostegno, dopo l’abbandono al mondo del calcio e la perdita improvvisa di suo padre. Ilary è stata accusata di non essergli stata abbastanza vicina e la cosa sembra essersi aggravata con la scoperta da parte di Totti di alcuni messaggi sul telefono dell’ex letterina, scambiati con un misterioso ragazzo conosciuto negli ambienti dello spettacolo.

Successivamente c’è stato un tentativo di riappacificazione, ma tutto è stato inutile: si è giunti all’addio tra strascichi di polemiche molto pungenti, come l’accusa da parte di Totti alla Blasi di aver sottratto dalla cassetta di sicurezza comune la collezione di Rolex e di aver passato una vacanza in Tanzania completamente pagata da lui.

Ilary Blasi chiede il mantenimento a Francesco Totti: la reazione dell’ex calciatore

Ilary ha replicato attraverso i suoi avvocati sostenendo di avere in mano delle prove che potrebbero rovinare numerose famiglie. Si dovrà quindi procedere all’accordo per la separazione e alla successiva divisione dei beni. Il patrimonio di entrambi è piuttosto solido: secondo i dati forniti da Il Corriere della Sera Ilary Blasi avrebbe portato a casa una cifra ce si aggira intorno ai 2.000.000 di euro per l’Isola dei Famosi, mentre Francesco Totti ne avrebbe guadagnati 84.000.000 in tutta la sua carriera calcistica. A questi gruzzoletti vanno aggiunte le proprietà immobiliari, come la villa all’Eur che varrebbe ben 10.000.000 di euro e la casa a Sabaudia che invece ha un valore di circa 3.000.000 di euro, i Rolex, le borse, le azioni e le macchine.

Proprio l’accordo economico sarebbe uno degli ostacoli più grandi per terminare le procedure del divorzio: pare che Ilary Blasi avrebbe chiesto un assegno di mantenimento stratosferico. Secondo i bene informati la donna avrebbe chiesto 20.000 euro per sé e 5.800 euro per ogni figlio per un totale di circa 37.800 euro mensili.

Dal canto suo Francesco Totti non ha accettato questa proposta, optando invece per un assegno mensile di 7.000 euro da destinare unicamente ai suoi figli. Alla Blasi non spetterebbe niente perché capace di mantenersi da sola. Ilary avrebbe quindi proposto di restituire i Rolex in cambio delle sue borse firmate che sono in mano all’ex calciatore, ma i due sembrano lontanissimi da un accordo che porrebbe fine a questa guerra legale senza esclusione di colpi.