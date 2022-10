Il metodo più economico per riscaldare casa: costa solo 10 centesimi!

Le bollette per il riscaldamento arriveranno a costare il doppio rispetto allo scorso anno, tante persone stanno quindi trovando ogni tipo di alternativa da utilizzare durante i prossimi mesi invernali, alcune delle quali promettono di scaldare casa con appena 10 centesimi al giorno.

Stufe a pellet, caldaie di nuova generazione, camini, stufe tradizionali e stufette sono tutti sistemi di riscaldamento che possono arrivare a costare anche migliaia di euro, proprio per questo motivo sul web sta spopolando un metodo super economico che promette di scaldare la propria stanza in maniera efficace.

Il metodo delle candele

Per quanto sembri un’idea del secolo scorso, nel web questo metodo sembra ricevere molta visibilità, almeno per il suo particolare funzionamento. Qualche anno fa il metodo è stato messo a punto dal giornalista Dylan Winter che, magari ispirato dal proprio cognome, ha condiviso al mondo il suo metodo fai-da-te per risparmiare sulle bollette del riscaldamento, senza dover utilizzare gas e nemmeno energia elettrica.

La lista delle cose necessarie per realizzare questo nuovo metodo include:

candele

2 vasi in terracotta per fiori, con un buco sul fondo

1 vassoio in metallo

Tutto qui, non è necessario nessun altro strumento. La realizzazione sembrerebbe altrettanto semplice infatti basterà posizionare il vassoio in metallo nella zona della stanza che vorremmo riscaldare, mettere le candeline al di sopra coperte dai vasi in terracotta, posizionati a testa in giù e mettendoli in ordine di grandezza.

Il processo di riscaldamento avviene quando le candele accese scaldano l’aria all’interno dei vasi, che essendo più leggera, sale verso l’alto scaldando il materiale in terracotta e spingendo quindi l’aria scaldata fuori tramite i fori presenti nei vasi.

Il giornalista, ideatore del metodo, ha spiegato che per scaldare una stanza basterebbero quattro candeline per volta e considerando che le candeline hanno un autonomia media di 4 ore, con appena 8 candeline al giorno si potrebbe ottenere una stanza riscaldata a costo minimo.

Molte persone hanno seguito queste indicazioni e hanno assicurato che il metodo funziona, tuttavia ci sono molti dubbi sulla sua efficienza dato che il metodo funzionerebbe solo in caso di stanze piccole e ben isolate dal freddo esterno. Per quanto riguarda le stanze più grandi invece si avrebbe bisogno di acquistare molte più candeline da bruciare così da avere la sicurezza di riuscire a scaldare effettivamente tutto l’ambiente, andando però ad invalidare l’aspetto economico dell’idea.

Per tutti gli scettici che non credono nel funzionamento di questo metodo di riscaldamento, è bene ricordare che ci sono comunque tanti bonus dedicati all’installazione di nuovi sistemi di riscaldamento, come le stufe a pellet o le caldaie di ultima generazione che sicuramente avranno un costo maggiore ma anche risultati più evidenti.