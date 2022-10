Attenzione alle banche, da oggi ci potranno trattenere molti più soldi

Gli aumenti non hanno risparmiato nemmeno i costi di gestione delle banche, tanto che ci si può ritrovare a dover spendere molto di più per servizi che prima erano garantiti ad un prezzo inferiore, ecco le cifre a cui bisogna stare attenti.

Altroconsumo ha evidenziato tutti gli aumenti previsti (e quelli già messi in atto) presenti nei costi di gestione dei conti correnti delle banche, invitando i clienti a controllare bene gli estratti conti ed in caso rivedere il proprio contratto o cambiare banca.

Gli aumenti delle banche

Gli italiani stanno ormai assistendo a rincari presenti in ogni categoria di acquisto, partendo dai beni di prima necessità, includendo i prodotti alimentari, quelli dedicati alla cura persona ma anche del carburante e delle utenze come acqua, luce e gas.

Tra gli aumenti meno discussi compaiono anche i costi di gestione dei conti correnti, che incidono ulteriormente sull’economia familiare.

Come fa notare Altroconsumo, nelle rilevazioni fatte tra il 21 Settembre e l’8 Febbraio, ha messo in luce gli aumenti delle spese di oltre il +6,5%, arrivando ad incrementare la somma, già alta in partenza, che arriverà in media ai 150 euro annui.

In queste rilevazioni sono comprese tutte le spese fisse, a cui poi andrebbero aggiunti i costi dei servizi opzionali, che variano notevolmente.

I costi complessivi annui (Icc) dei conti correnti hanno subito aumenti diversi per 3 categorie di clienti:

Per i giovani l’incremento è stato del 7%, passando da 69 a 74 euro.

I pensionati hanno ottenuto la stessa percentuale, passando da 136 a 145 euro annui.

Per le famiglie con operatività media arriva un incremento leggermente più leggero, del 6%, passando da 145 a 153 euro all’anno.

Tali somme, che sembrano abbastanza abbordabili a livello mensile, si faranno sentire più pesantemente a fine anno, soprattutto dato che questi aumenti sembrano non volersi arrestare nel breve termine.

Proprio come i costi delle bollette del gas o della luce, anche quelli della gestione dei conti potrebbero raggiungere cifre davvero inaspettate, andando a peggiorare la situazione delle famiglie che dovranno far fronte anche a questi disagi, cercando di trovare l’equilibrio per mantenere un minimo di potere di acquisto.

Tuttavia una soluzione c’è, infatti chiunque si rendesse conto di questi cambiamenti è libero di concordare un nuovo contratto con la stessa banca oppure optare direttamente per un’altra, con prezzi più vantaggiosi.

Se la scelta ricadrà su un’altra banca, basterà prendere un appuntamento con gli addetti della sede più vicina, così da discutere sui possibili vantaggi. Successivamente non ci si dovrà preoccupare di nulla, in quanto i processi saranno automatizzati e completamente sicuri.