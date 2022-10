Buone notizie per i pensionati: Le 7 agevolazioni da non farsi assolutamente scappare

I requisiti necessari sono: un ISEE non superiore a 8.265€.

per le utenze di luce, gas e acqua.

per richiedere uno sconto Tari, in questo caso devi rientrare nella fascia ISEE prestabilita dal tuo comune di residenza.

Sconti trasporti:

Per i pensionati sono previsti sconti su biglietti e abbonamenti per quanto riguarda l’utilizzo di

tram, autobus e metropolitana;

Per informazioni occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Alitalia

prevede per gli over 65 scontistiche fino al 30% sulle tratte nazionali e scontistiche variabili in base alla destinazione sulle tratte internazionali.

Trenitalia

invece riserva agli over 60 la

Carta Argento

che dà diritto ad uno sconto dal

10% al 25%

a seconda del biglietto acquistato e della tratta scelta.