Ti sei mai chiesto quanto bisogna guadagnare al mese per vivere bene in Italia? Te lo diciamo noi!

Sono in tanti a chiedersi a quanto dovrebbe ammontare un buono stipendio per vivere bene in Italia. Per cui, oggi proviamo a dare una risposta.

In un momento economico estremamente triste per il nostro Paese, sono tanti gli italiani a domandarsi quanto è necessario guadagnare per vivere bene nel nostro Bel Paese. Ovviamente, la risposta non è univoca per tutti, ma dipende da una serie di importanti fattori. Proviamo a fare il punto della situazione.

Vivere bene in Italia: quanto bisogna guadagnare?

Come abbiamo anticipato, alla domanda “quanto bisogna guadagnare per vivere bene in Italia?” non esiste una risposta univoca per tutti. Ma dipende da una serie di fattori che vanno presi in considerazione.

Innanzitutto, bisogna considerare il potere d’acquisto del denaro, che varia notevolmente tra le grandi città ed i piccoli centri abitati. In altre parole, uno stipendio di 1.500 euro percepito da chi vive in un piccolo centro ha, indubbiamente, un valore molto diverso da chi guadagna la stessa cifra ma vive in una grande città come, ad esempio, Milano. Allo stesso modo, il costo della vita, ovvero, l’importo speso da una famiglia per generi alimentari, rata del mutuo o affitto, bollette, carburante e così via, può variare in base al luogo in cui si vive.

Un altro parametro da valutare è la composizione del nucleo familiare. Come ovvio, le famiglie con bambini per vivere bene avranno bisogno di uno stipendio più consistente.

Quanto deve guadagnare una famiglia con bambini per vivere bene in Italia?

Alla luce di quanto abbiamo detto in precedenza, una famiglia composta da due adulti e due bambini per vivere bene in Italia, ha bisogno di un entrata mensile pari a circa 2 mila – 2.200 euro, se vive fuori dalle grandi città. Il discorso cambia nel caso di grandi città. In questo caso, lo stipendio utile a vivere bene sale ad oltre 3 mila euro al mese.

Quanto deve guadagnare un single per vivere bene in Italia?

Sempre facendo riferimento ai parametri che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, possiamo affermare che un single, per vivere bene in Italia, ha bisogno di guadagnare tra i 900 ed i 2.200 euro al mese, a seconda del luogo in cui vive. In generale, fuori dalle grandi città uno stipendio intorno ai 1.200 basta per vivere dignitosamente e concedersi anche qualche sfizio. Discorso diverso nelle grandi città, dove per vivere bene è necessario guadagnare tra i 2 mila ed i 2.500 euro.