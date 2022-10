McDonald’s colpisce i nostalgici, arriva il nuovo imperdibile menù

McDonald’s ci ha sempre visto lungo in quanto a sorprese, e questa non è da meno. Il nuovo menù dedicato ai “grandi” sicuramente non avrà reso indifferenti i nostalgici amanti di questo famosissimo fast-food, che ha introdotto sul mercato il primo Happy Meal per adulti, con tanto di sorpresa.

Ai piani alti di McDonald’s sicuramente non sarà sfuggito l’amore per gli anni passati che sta spopolando anche grazie a film e telefilm come Stranger Things che è ambientato negli anni ’80, proprio gli anni in cui venne introdotto per la prima volta l’amatissimo e famosissimo Happy Meal.

L’idea di McDonald’s

Se c’è qualcosa che vende bene è proprio la nostalgia dei tempi andati, periodo in cui tutto sembrava più semplice e nulla sembrava impossibile. Tra i classici ricordi d’infanzia non potevano mancare i pranzi e le cene passati al McDonald’s, che portano con sé tutta la magia della location dedicata quasi unicamente ai bambini più piccolini.

L’Happy Meal nasce nel 1979 e, nonostante sia arrivato solo diversi anni dopo in Italia, tutti avranno almeno un ricordo dell’entusiasmo provato quando si apriva la confezione e si raggiungeva il premio, che cambiava periodicamente per abbracciare le ultime novità in ambito videoludico o televisivo o cinematografico.

Alcuni dei premi, specialmente quelli iniziali, rappresentavano tutte le mascotte del McDonald’s, infatti si potevano trovare i personaggi simbolo del fastfood, prima di passare ad altri storici personaggi, più conosciuti e più ambiti da tutti i bambini.

L’Happy Meal per gli adulti

Nonostante tutte le polemiche riguardanti la poca salubrità dei prodotti venduti all’interno dei ristoranti, il McDonald’s riesce sempre a trovare l’idea giusta al momento giusto e quella dell’Happy Meal dedicato agli adulti sembra proprio perfetta.

Il menù per bambini è variato molto durante gli anni, attualmente comprende 4 scelte differenti, per accontentare tutti i gusti:

Happy Meal Toast

Happy Meal Nuggetst

Happy Meal Hamburger

Happy Meal Chickenburger

Ogni menu accompagnato da un contorno (le classiche ed iconiche patatine o le carote baby), una bevanda a scelta ed un dessert. Molte di queste scelte inoltre comprendono alimenti totalmente sani, così da riuscire a garantire una dieta equilibrata.

Cosa cambierà nel menù per adulti?

Non ci sono ancora indicazioni chiare sul contenuto dell’Happy Meal, quindi si può ipotizzare un menù simile a quello per bambini, dove viene compreso uno dei tanti panini presenti nel menù di McDonalds, una bevanda, un contorno ed un dolce. L’Happy Meal sarà probabilmente molto personalizzabile ed il punto forte ovviamente è rappresentato dalla sorpresa, che farà far salti di gioia a grandi e piccini.