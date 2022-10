Quanto costano i Rolex di Francesco Totti? La cifra è da capogiro

Molto si è parlato ultimamente della collezione di Rolex di Totti, che secondo quanto ha dichiarato, gli sarebbero stati sottratti dalla ex moglie Ilary Blasi.

La separazione tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma è ancora discussa. Soprattutto dopo che lui ha rilasciato un’intervista particolarmente lunga, in cui ha raccontato alcuni dettagli della vicenda.

Francesco Totti, i suoi Rolex quanto valgono? Sottratti dalla ex moglie

Francesco Totti, nell’intervista a Il Corriere, ha raccontato che Ilary Blasi avrebbe portato via la collezione di Rolex che teneva in una cassetta di sicurezza, con la complicità di suo padre. Di rimando l’uomo pare abbia preso in ostaggio alcune borse particolarmente costose e preziose della sua ex moglie.

Il racconto sembra avere dell’incredibile ma questo è ciò che ha dichiarato l’ex calciatore. Ilary Blasi, al contrario del marito, non si è mai esposta facendo dichiarazioni pubbliche personali in merito alla questione. La donna ha sempre lasciato parlare il suo avvocato, Alessandro Simeone, che le costa parcelle piuttosto sostanziose. Qualche giorno fa però ha girato una storia su Instagram che ha lasciato tutti di stucco, proprio in merito alla questione dei Rolex.

Tutta la collezione di Rolex di Francesco Totti: quanto vale davvero? Incredibile

La bella Ilary Blasi, mentre passeggiava nel centro di Roma, ha girato una storia proprio davanti al negozio Rolex, addirittura taggando Totti. Nel video scherza e fa il tipico gesto con la mano che indica un complotto o un sotterfugio.

Il video non è stato commentato ufficialmente da Francesco Totti, ma sono stati in tantissimi a riprenderlo e a commentarlo con ironia. Ma quanto costano i famosi Rolex di Totti? La collezione di orologi dell’uomo pare valga più di 200.000 euro: una cifra davvero esorbitante.

Pare che gli accordi di separazione tra i due non stiano andando particolarmente bene. A parte la questione dei lussuosissimi orologi di Francesco, la coppia si sarebbe incontrata in presenza degli avvocati ma non avrebbe trovato un accordo economico comune. La questione quindi sarà regolamentata da un tribunale.

Nel frattempo le strategie social dei due sembrano molto diverse: Totti per un po’ di tempo è sparito, ora condivide qualche foto o video insieme al figli. Ilary non manca di pubblicare storie e scatti bollenti sul suo profilo. Intanto spesso si parla delle loro finanze visti gli ultimi fatti, e sono uscite diverse indiscrezioni sulle loro spese, tipo quelle per la scuola della figlia Isabel.