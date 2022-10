Nuovo richiamo alimentare: non mangiate questo prodotto, cosa può succedervi

Il sito ufficiale del Ministero della Salute in questi giorni è più attivo che mai. Un nuovo prodotto è stato segnalato per rischio fisico, segnalando inoltre i rischi a tutti i consumatori.

In questi mesi sembra che non si possa più acquistare un prodotto al supermercato senza che venga segnalato per un qualche rischio fisico o di contaminazione, questa volta ad essere protagonista del richiamo è una salsa pronta che dovrà essere restituita ai punti vendita.

Richiamo alimentare per la salsa pronta

Il Ministero della Salute avverte nuovamente tutti i consumatori italiani di un rischio alimentare che può interessare i lotti della salsa pronta “Zero Sauce 0% Sewwt Chili Sauce” commercializzato da Action Italy SRL e prodotto dalla Nutri-Dynamics.

I lotti segnalati nel richiamo alimentare, presente sul sito, sono le confezioni da 250ml e quelle riportano la scadenza 01/2024, 02/2024 e 03/2024.

Il rischio fisico è stato notato quando si è formata una strana e possibile reazione chimica all’interno di alcune confezioni, e anche se il rischio non riguarda il prodotto in sé, è stato previsto il ritiro immediato dei prodotti.

Le confezioni a rischio possono presentarsi gonfie a causa dei batteri dell’acido lattico, che può produrre un’eccessiva pressione all’interno della confezione ed una conseguente fuoriuscita di prodotto, che può arrivare a ferire il consumatore finale. L’acido lattico viene spesso usato durante la produzione degli alimenti in quanto prende parte a diversi processi biochimici rilevanti.

Come già segnalato, il prodotto in sé non porta danni all’organismo ma si può incorrere in problemi nel caso in cui si abbia a casa uno dei lotti indicati, quindi sia l’azienda produttrice, con sede nei Paesi Bassi, sia il Ministero della Salute, hanno provveduto alla pubblicazione del richiamo dei prodotti interessati.

L’articolo potrà essere riconsegnato nei punti vendita così da avere un rimborso della somma totale del prodotto.

I richiami del Ministero della Salute

All’interno del sito ufficiale del Ministero della Salute si può accede alla lista completa dei prodotti che hanno subito un richiamo. Tra Settembre ed Ottobre sono ben 19 i richiami segnalati e comprendono alimenti ritirati per rischio fisico, chimico, microbiologico o per la presenza di allergeni non opportunamente segnalati in etichetta.

In questi ultimi 15 giorni sono stati richiamati anche prodotti molto noti, co me le arachidi, le barrette di fiocchi di farro e cannella, la porchetta ed i tramezzini salmone e maionese.

Nel caso in cui si avesse qualche dubbio sulla salubrità dei prodotti acquistati si può tranquillamente visionale l’intera lista disponibile, dove vengono indicati chiaramente i lotti, i produttori ed i supermercati di riferimento.