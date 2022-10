Problemi con Bluetooth in macchina? Ecco come risolvere

A volte può capitare di avere problemi con il Bluetooth in macchina. Ecco come risolvere in pochi passaggi

Avere in macchina il Bluetooth è decisamente comodo, anche se non sempre si tratta di una funzione pronta all’uso. Vediamo come risolvere.

Bluetooth in macchina non funziona, come risolvere il problema?

Lo dimostrano gli accessori come cuffie e orologi collegati al nostro smartphone, che talvolta si disconnettono inspiegabilmente dal dispositivo per scarsità di connessione o stabilità.

Proprio queste problematiche possono presentarsi anche nelle nostre vetture dotate di una delle due piattaforme di infotainment Android Auto o Apple CarPlay e non è infrequente anzi incappare in situazioni in cui il Bluetooth dell’auto non funziona.

Cosa fare in casi come questo: La risposta non è univoca, in quanto le motivazioni alla base della problematica possono essere diverse, temporanee o addirittura un po’ più profonde a causa di bug presenti nel sistema operativo. In questa seconda circostanza, l’unica cosa da fare è attendere il rilascio di un aggiornamento risolutivo da parte del produttore.

Una ricerca su Internet potrebbe ad esempio sgomberare ogni dubbio sul fatto che si tratti di una problematica isolata, riguardante cioè la singola unità, o appunto associata a bug del sistema.

In ogni caso esistono dei rimedi che alle volte possono rivelarsi risolutivi. Sono semplici e forse anche ovvi, ma è sempre bene riepilogarli per chi magari mastica poco o nulla le tematiche attinenti alla tecnologia.

Se il Bluetooth dell’auto non funziona, la prima cosa da fare è sicuramente spegnere e riaccendere il Bluetooth su entrambi i dispositivi e provare ad associarli di nuovo, controllando dalle Impostazioni dello smartphone che quest’ultimo sia connesso all’autovettura.

Se questo primo passaggio non dovesse sortire gli effetti sperati, resta sempre il suggerimento di spegnere i dispositivi e riavviarli, cosicché possano riconnettersi automaticamente tra di loro.

Cosa fare se il bluetooth in auto non funziona? La soluzione

Generalmente, è sufficiente riaccoppiare i devices per risolvere il problema, ma ci sono casi in cui questa procedura risulta infruttuosa. Cosa fare?

Il primo passo è eliminare il telefono accoppiato all’auto seguendo il manuale del veicolo, i passaggi possono variare in base al prodotto acquistato. Fare la procedura inversa sullo smartphone, disaccoppiando la piattaforma di infotainment dalle Impostazioni Bluetooth del device.

Una volta fatto questo è necessario riaccoppiare di nuovo entrambi i dispositivi e verificare che tutto funzioni normalmente.

Se ci sono ancora problemi, verificare in rete l’esistenza di possibili bug software sullo smartphone e attendete un fix da parte del produttore.