Francobolli rari, questi valgono quanto una casa: incredibile

La passione per i francobolli per moltissimi collezionisti spesso nasce fin da bambini, quando con un budget ristretto si cercava di iniziare una vera collezione personale.

Alcuni sono molto rari, tanto da arrivare a valere una fortuna. Vediamo la lista completa di quelli che valgono quanto una casa. I dettagli nell’articolo.

Collezione di francobolli milionaria: quanto valgono questi?

Questa bellissima passione portata avanti nel tempo può dar vita ad una collezione di vero pregio, che oltre a rappresentare una fonte di orgoglio personale è anche un ottimo investimento economico.

Oggi collezionare francobolli è sicuramente molto avvincente ma parecchio più semplice rispetto al passato. Quando le fonti per entrarne in possesso erano molto inferiori. Oggi grazie alle aste online i collezionisti di questo settore filatelico hanno tantissime e svariate opportunità di accedere ai francobolli più rari e con le giuste caratteristiche che cercavano disperatamente da diverso tempo.

Il collezionista di francobolli che è alla pazza ricerca di una collezione di prestigio ha al giorno d’oggi a disposizione diverse risorse e informazioni a proprio vantaggio per poter accrescere al meglio la propria collezione nella direzione giusta.

Per avere una collezione organica e che abbia un valore decisamente più alto, un collezionista può scambiare e vendere quei francobolli che con l’accrescere della sua collezione non hanno più l’importanza che avevano un tempo oppure quelli che ormai non rientrano più nei gusti personali.

I tipi di collezione di francobolli, alcuni valgono una fortuna

Esistono diversi tipi di collezione:

Collezione classica o per nazione: il collezionista si orienta generalmente sulla collezione di francobolli che appartengono ad un singolo paese o ad un gruppo ristretto di paesi in modo tale da avere una collezione quanto più organica e completa possibile.

La collezione tematica: tipologia di collezionismo settoriale in cui tra i temi più popolari ci sono la natura, i trasporti e gli sport.

Collezione specializzata: è un tipo di collezione che comporta un grado di specializzazione molto alta e che prevede la raccolta di tutte le varianti: che siano carta, dentellatura, stampa, filigrana e perfino gomma, di una singola emissione filatelica.

La collezione di storia postale: collezione di tutti i documenti postali e le corrispondenze rispetto a un certo periodo storico o ad una certa situazione politica.

I Francobolli che valgono delle cifre da capogiro sono:

Serie Aquila Bicipite: la prima serie di francobolli in assoluto che è stata emessa in Italia nel 1850 ed appartiene al Regno Lombardo-Veneto con lo stemma austriaco. La serie è composta da 5 francobolli e raggiunge quotazioni fra i 21.000 e i 23.000 euro.

Francobolli Granducato di Toscana del 1860: si tratta di una serie di 7 francobolli che presentano lo stemma sabaudo; la serie completa, nuova e linguellata può valere fino ai 170.000 euro.