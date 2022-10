Classifica del pane in cassetta, qual è il migliore? Risultati inaspettati

Il pane in cassetta è da sempre uno degli alimenti più controversi presenti nelle discussioni in quanto ritenuto un alimento poco sano. Il test di Altroconsumo tuttavia può anche i più dubbiosi a cambiare idea, ecco la classifica.

Quando non si ha tempo di acquistare pane fresco o si vuole fare una scorta a lungo termine, sfruttando anche le offerte, si opta generalmente per il pane in cassetta, ma qual è il migliore da portare a tavola durante i pasti in famiglia?

Le 5 migliori marche di pane in cassetta

Il pane in cassetta è un’alternativa sicuramente molto utile in quanto dura a lungo ed è compatto quindi occupa relativamente poco spazio. Altroconsumo ha analizzato ben 75 confezioni di pane in cassetta di marche diverse ed ha messo a confronto tabelle nutrizionali e la lista degli ingredienti, riuscendo a stilare una classifica che può essere utilizzata da tutti i consumatori come punto di riferimento per l’acquisto di un prodotto sano.

Altroconsumo ha preso in considerazione i valori nutrizionali, che sono ben visibili nel retro delle confezioni e contengono informazioni utili al consumatore nel caso in cui voglia conoscere le quantità di carboidrati, zuccheri, proteine, grassi, grassi saturi, sale fibre e chilocalorie.

Ha preso come ulteriore parametro la lista degli ingredienti, controllando molto bene la presenza di additivi, conservanti ed aromi. Gli additivi sono stati classificati in: accettabili, tollerabili, poco raccomandabili, da evitare.

I risultati sono stati divisi in gruppi ed ai primi posti possiamo trovare (con 85 punti su 100):

CARREFOUR PANE INTEGRALE A FETTE

CERTOSSA (LIDL) PAN BAULETTO INTEGRALE

ESSELUNGA EQUILIBRIO PANE MORBIDO AI 3 FARRI

ESSELUNGA EQUILIBRIO PANE MORBIDO PROTEICO

PEMA PANE PROTEICO (non si tratta in questo caso di un classico pane in casetta, ma il test ha preso in esame anche altre tipologie di sostituti del pane)

Successivamente nei prodotti di ottima qualità, con punteggi più bassi, troviamo:

MULINO BIANCO CUOR DI LINO

CONAD PANE CON SEGALE

DAILY BREAD PAN DI SEGALE

DAILYBREAD INTEGRALE PANE CON FIOCCHI DI AVENA

DAILYBREAD PANE 4 CEREALI

CARREFOUR BIO PANE A FETTE AL FARRO CON SEMI DI LINO, GIRASOLE E MIGLIO

MULINO BIANCO CUOR DI PANE INTEGRALE

MULINO BIANCO GRANBAULETTO RUSTICO

MULINO BIANCO PANCARRÈ INTEGRALE

ROBERTO PANFIOCCO INTEGRALE

GILLI PANE A FETTE DI SEGALE

GILLI PANE A FETTE MULTICEREALI

CONAD PANE DI GRANO DURO

CONAD PANE INTEGRALE

CONAD VERSO NATURA BIO PANE MULTI CEREALI BIOLOGICO

COOP PANE 8 CEREALI

COOP VIVIVERDE PANE INTEGRALE BIOLOGICO

ESSELUNGA PANE MORBIDO INTEGRALE

IL BUON PANE PANE INTEGRALE BIOLOGICO

MORATO AMERICAN SANDWICH PANE INTEGRALE

MULINO BIANCO GRANBAULETTO AL GRANO TENERO E FARRO

MULINO BIANCO PAGNOTTA DI GRANO DURO

MULINO BIANCO PAGNOTTA INTEGRALE

MULINO BIANCO PAN BAULETTO CEREALI E SOIA

MULINO BIANCO PAN BAULETTO GRANO DURO

MULINO BIANCO PAN BAULETTO INTEGRALE

PEMA PANE DI SEGALE INTEGRALE

ROBERTO INTEGRALE

SELEX PANE MORBIDO A FETTE 8 CEREALI E SOIA

SELEX PANE MORBIDO A FETTE INTEGRALE

TRE MULINI (EUROSPIN) PAN BAULETTO INTEGRALE

HUBER PANE INTEGRALE DI SEGALE

SCHAR CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE (senza glutine)

Per conoscere la classifica completa si può visionare il test di Altroconsumo direttamente sul sito ufficiale.