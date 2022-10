Lavoratori cercasi, ecco i concorsi che stanno per arrivare

I concorsi pubblici molto ambiti dalle persone, in quanto permettono di assumere ruoli interessanti all’interno del mondo del lavoro statale, riuscendo ad ottenere tutti i vantaggi del caso. Ottobre sembra essere un mese molto interessante soprattutto per alcune regioni.

I concorsi pubblici possono essere svolti in qualsiasi parte dell’Italia ma i protagonisti di questo mese sono sicuramente la Toscana e l’Emilia Romagna, in quanto stanno per assumere un numero considerevole di persone da inserire nel mondo del lavoro.

I posti disponibili in Emilia Romagna

Tutti i bandi che verranno citati in questo articolo sono visionabili nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 7 Ottobre e sono tutte selezioni attive a cui potersi candidare.

L’Emilia Romagna ha a disposizione diversi posti pronti per essere assegnati ai più meritevoli che si presenteranno ai concorsi.

L’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna per esempio è in cerca di 24 nuove persone che svolgeranno il lavoro di assistente in politiche per il lavoro di categoria C. I contratti disponibili risultano essere sia indeterminati che determinati. Per accedere al concorso è sufficiente avere un diploma di maturità e la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 18 Novembre 2022.

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia Romagna cerca due dirigenti ambientali del CCNL Area Funzioni Locali, dotati di laurea del ramo tecnico/scientifico e dell’abilitazione all’esercizio della professione oltre 5 anni di esperienza. Le candidature dovranno essere presentate entro il 22 Ottobre e le specifiche sui requisiti e sulla tipologia di contratto potranno essere visionate nella Gazzetta Ufficiale.

A Fiorenzuola d’Arda è presente un bando per trovare un istruttore direttivo tecnico, di categoria D, e un agente di polizia locale, di categoria C. Per candidarsi di ha tempo fino al 6 Novembre ed anche qui sono a disposizione sia contratti indeterminati che determinati.

Le candidature aperte in Toscana

A Firenze, il Comune di Campi Bisenzio ha messo a disposizione 28 posti di lavoro nell’area amministrativo-contabile di categoria C1. I vincitori verranno smistati nei comuni partecipanti al bando e si potranno sottoscrivere contratti sia determinati che indeterminati. Per accedere al concorso bisogna soddisfare i requisiti generici ed avere un diploma di maturità. Le domande andranno fatte tramite piattaforma F.I.D.O. entro il 7 Novembre alle ore 13.00.

Infine, nel Comune di Carrara è disponibile un concorso per la ricerca di 4 agenti di polizia municipale di categoria C. Per candidarsi si ha tempo fino al 6 Novembre. Uno dei posti inoltre è riservato ai militari volontari che accederanno al bando.