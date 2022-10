Le app truffa: cancellale subito o perderai il tuo denaro

Scoperte le app a grande rischio truffa, la possibilità è quella di essere presi di mira grazie ad un virus che ha come obbiettivo quello di accedere ai vostri dati bancari e così da svuotare completamente il vostro conto corrente.

Per quanto le app più conosciute possano sembrare da un certo punto di vista anche le più sicure, è meglio non dare nulla per scontato, soprattutto adesso che, in questo periodo, hacker e cybercriminali si stanno concentrando proprio sui servizi con il maggior numero di download e sulle app di maggior utilità per i consumatori.

Il motivo è semplice, una app con più autorità ottiene più fiducia da parte dell’utente che, ignaro del pericolo, inserisce tranquillamente i suoi dati, sicuro di non correre alcun pericolo.

Proprio per questo il rischio di incorrere in malware e virus è molto elevato. L’obbiettivo è proprio il furto di dati e svuotamento totale dei conti correnti. Sono numerosi i casi segnalati infatti, Il consiglio è quello di cancellare immediatamente i software interessati.

Tra i virus presenti, uno di questi in particolare è molto pericoloso, negli ultimi giorni infatti è stato segnalato in massa dagli utenti stessi. Si chiama SharkBot ed è un malware che già in passato si è diffuso su decine di applicazioni e adesso è tornato all’attacco.

Le app a rischio virus SharkBot

La denuncia è arrivata dalla Threat Intelligence di NCC Group, ossia un ente americano che si occupa proprio di problematiche informatiche e minacce per gli utenti. Sono stati identificati tre account sviluppatore dietro Sharkbot, attivi dall’autunno 2021, e nonostante queste app siano già state rimosse dal Play Store, continuano ad essere disponibili su altre piattaforme di download. Il dato più preoccupante però riguarda la diffusione del malware, nonostante sia un Malware presente soprattutto in America, questo si sta diffondendo anche in Europa. I ricercatori sostengono che con molta probabilità, i creatori di Sharkbot sono russi

Nonostante le difese dei vari sistemi operativi, il rischio di venire attaccati da questo virus è molto alto. Secondo le segnalazioni e le analisi eseguite, le app più conosciute che sono state infettate, troviamo Mister Phone Cleaner e Kylhavy Mobile Security. Si tratta di due app che hanno registrato 60.000 download in totale, con potenzialmente molte vittime.

Visto e considerato che la possibilità che SharkBot vada ad attaccare altri software, Il consiglio che possiamo darvi oltre a quello di cancellare le app segnalate, è anche quello di stare attenti a ciò che si va a scaricare. Utilizzando un buon Antivirus in grado di segnalare eventuali anomalie nel download, si può prevenire il rischio di cadere in spiacevoli inconvenienti.