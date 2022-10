PostePay: i pagamenti vengono rifiutati, Poste Italiane spiega il motivo

La PostePay è la compagna di tantissime persone oggigiorno, è semplice da usare, è gratuita e ci si può comprare di tutto. i clienti di Poste Italiane però stanno cominciando a lamentare di malfunzionamenti ripetuti.

Il disservizio notato soprattutto dalle persone che adorano fare shopping notturno, è diventato piuttosto fastidioso in quanto in certi orari la carta non ne vuole sapere di funzionare. Poste Italiane spiega il motivo di questi avvenimenti.

Perché la PostePay non funziona di notte

La PostePay è una delle carte più amate dagli italiani proprio grazie alla sua semplicità d’uso ed alla sicurezza. La carta prepagata appartiene ai circuiti Visa e Mastercard e ne permettono l’uso praticamente ovunque, sia nei negozi fisici di tutto il mondo che negli e-commerce. Il punto di forza di questa carta è che è ricaricabile, quindi è l’utente stesso a decidere quanto denaro può essere contenuto al suo interno, riducendo così drasticamente i tentativi di clonazione o di furto.

L’unico neo notato da praticamente tutti i clienti almeno una volta, è che durante la notte i pagamenti non vanno quasi mai a buon fine, tanto che spesso bisogna aspettare anche alcune ore prima che il servizio riprenda a funzionare. La soluzione di questo mistero è molto più semplice di quanto si pensi, infatti i servizi vanno in manutenzione generalmente di notte, rendendo impossibile ogni tipo di pagamento o prelievo per qualche istante che può variare da alcuni minuti a qualche ora.

PostePay, tutte le scelte disponibili

Le PostePay disponibili presso Poste Italiane sono davvero numerose e coprono ogni forma di bisogno, ecco una lista completa dei vantaggi di ognuna:

PostePay Evolution

dispone di IBAN per ricevere i bonifici di pensioni e stipendi

ci si possono domiciliare le utenze e pagare bollettini

si può pagare in modalità contactless o con lo smartphone

Costo: 12 euro l’anno

PostePay Digital

richiedibile online

può ricevere cashback nei negozi aderenti

Costo: gratuita

PostePay PUNTOLIS

dotata di IBAN per la ricezione di bonifici per stipendio o pensione

ricarica facile presso i punti PUNTOLIS

pagamenti disponibili sia in Italia che all’estero

Costo: 12 euro l’anno

PostePay Standard

nessun costo di gestione

ottimo per lo shopping in Italia ed all’estero e sui siti che accettano il circuito VISA

prelievi disponibili presso ATM bancari

Costo: 10 euro una tantum

PostePay Green

ottima per i minorenni dai 10 ai 17 anni

totalmente biodegradabile ed eco

Costo: 5 euro una tantum

PostePay Evolution business

plafond di 200.000 euro

associabile ad un POS fisico o Mobile POS

può ricevere bonifici bancari anche esteri

Costo: 12 euro per il primo anno