Hai dell’oro da vendere? Ecco chi lo compra al miglior prezzo sul mercato

L’oro viene continuamente acquistato e venduto per cercare di trarne profitto, peccato però che non sempre è semplice trovare l’offerta migliore, soprattutto nel momento in cui bisogna destreggiarsi tra banche, gioiellerie, nei negozi di compro oro o persino online.

L’oro ha raggiunto prezzi altissimi, tra i più alti della storia degli ultimi anni. In questo articolo sono presenti i consigli più utili per chi vuole vendere o acquistare oro, approfondendo l’argomento così che tutti possano comprendere il pieno valore di questo prezioso metallo.

Perché vendere l’oro tra il 2022 ed il 2023

Gli anni che stiamo vivendo sono sicuramente caratterizzati da una profonda crisi economica che ha colpito il mondo intero ma soprattutto l’Europa, sia a causa della guerra tra Ucraina e Russia, sia per la scarsità di scorte di materie prime, che ha messo in atto una serie di rialzi dell’inflazione oltre che l’incremento della speculazione.

Questo periodo sicuramente non è il migliore dal punto di vista del benessere economico, ecco perché molte persone hanno cominciato a risparmiare il più possibile in casa e fuori casa, decidendo anche di vendere i propri beni in oro così da avere un ritorno economico davvero interessante.

I pagamenti ricevuti dalla vendita dell’oro possono sicuramente aiutare le famiglie a fronteggiare le future bollette e gli aumenti dei costi con il cuore un po’ più leggero, senza avere la sensazione opprimente di terrore che ormai è presente presso ogni testata giornalistica.

Dove vendere l’oro per ottenere il miglior prezzo

La vendita dell’oro segue delle procedure standard ovunque ci si rechi, infatti la prima cosa che l’acquirente farà sarà separare l’oro da eventuali pietre o materiale non utili al fine della stima del prezzo, poi verrà controllata la qualità dell’oro (in carati) e verrà pesato su una bilancia di precisione.

L’oro ha un valore di mercato totalmente libero, quindi è bene informarsi il più possibile facendo più stime sul prezzo reale che si potrebbe ottenere dalla vendita del metallo.

L’oro può essere venduto:

presso le banche, che però ha commissioni parecchio alte in quanto si affida alla rivendita nei mercati finanziari

nei negozi specializzati nell’acquisto e vendita di oro che, oltre a fornire generalmente delle stime gratuite sul prezzo di vendita, fonderanno il metallo appena comprato, quindi accetteranno anche gioielli danneggiati

nelle agenzie online specializzate, stando però attenti alle truffe che dilagano, sfruttando spesso la disperazione delle persone

tramite il servizio dematerializzato, ottenendo il miglior prezzo in quanto l’agenzia invia un kit completo che include tutto il necessario per inviare l’oro posseduto per ricevere poi il pagamento tramite il mezzo preferito dal cliente.