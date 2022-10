I migliori ospedali in Italia, per ogni singola patologia: la classifica

Gli ospedali italiani ogni anno vengono sottoposti all’analisi da parte della rivista americana Newsweek, rientrando in una classifica mondiale che va ad individuare le eccellenze mondiali nelle varie specialità.

Le specialità sono 11 e l’Italia riesce nuovamente ad aggiudicarsi dei posti molto interessanti all’interno della classifica mondiale. La classifica 2023 è arrivata ed è completamente consultabile sul sito ufficiale della rivista Newsweek.

La classifica dei migliori ospedali italiani

L’Italia è da sempre molto conosciuta per le eccellenze in campo medico presenti sul territorio nazionale, tanto da riuscire a comparire moltissime volte nella classifica dei migliori ospedali al mondo, stilata dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista.

Le specialità comprendono i reparti di: oncologia, cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pneumologia, urologia, ortopedia e pediatria.

Ecco evidenziate tutte le posizioni ricoperte dalle strutture italiane per ogni specialità.

Oncologia

12 IEO – Istituto Europeo di Oncologia Milano

17 Istituto Nazionale dei Tumori Milano

25 Istituto Clinico Humanitas Milano

38 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

41 Ospedale Niguarda di Milano

46 Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Fondazione G. Pascale

60 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

64 Azienda Ospedaliera di Padova

78 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

93 Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS Istituto di Candiolo (Torino)

95 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna

115 Policlinico Umberto I Ematologia di Roma

127 Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia

128 I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto di Padova

143 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

150 Istituto Gaslini di Genova

171 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

268 Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Cardiologia

18 Centro Cardiologico Monzino di Milano

21 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

34 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

46 Policlinico San Donato – Gruppo San Donato di Milano

54 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

67 Ospedale Niguarda di Milano

86 Azienda Ospedaliera di Padova

103 Istituto Clinico Humanitas Humanitas Cardio Center Milano

139 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma

154 Arcispedale Sant’Anna Cardiologia Ferrara

157 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di Pisa

159 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Rome

162 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze

169 Ospedale San Filippo Neri Cardiologia Clinica e Riabilitativa di Roma

170 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

174 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

178 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

209 Policlinico Umberto I di Roma

229 Ospedale San Bortolo di Vicenza

233 Ospedale San Martino di Genova

235 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

264 Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma

265 Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine

268 Ospedale Generale Santo Spirito di Rome

273 Ospedale Luigi Sacco di Milano

275 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Cardiochirurgia

20 Centro Cardiologico Monzino di Milano

22 Policlinico Sant’Orsola di Bologna

48 Ospedale San Raffaele di Milano

58 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma

87 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

96 Azienda Ospedaliera di Padova

105 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

123 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Endocrinologia

16 Ospedale San Raffaele di Milano

48 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

53 Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma

55 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di Pisa

74 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

75 Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma

90 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

103 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

Gastroenterologia

8 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

23 Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano)

38 Azienda Ospedaliera di Padova

41 Ospedale Niguarda di Milano

50 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

117 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

119 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

120 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Centro Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Pesaro.

Neurologia

11 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

33 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

38 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milan

51 Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia

55 Policlinico Umberto I di Roma

63 Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma

88 Ospedale Niguarda di Milano.

Neurochirurgia

21 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

65 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Pesaro

67 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

75 Ospedale Niguarda di Milano

95 Ospedale Borgo Trento di Verona

99 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati Avellino

112 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma.

Pneumologia

54 Policlinico Universitario Gemelli Pneumologia di Roma

65 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna

77 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

118 Policlinico Umberto I di Roma.

Urologia

27 Azienda Ospedaliera di Padova

49 Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

55 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano

99 Istituto Clinico Humanitas di Milano

102 Policlinico Universitario Gemelli di Roma.

Ortopedia

5 Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

25 Istituto Ortopedico Galeazzi – Gruppo San Donato di Milano

77 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze

82 Policlinico Universitario Gemelli di Roma

83 Istituto Gaslini di Genova

88 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore di Pesaro

94 Istituto Clinico Humanitas Humanitas Ortho Center di Milano

123 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Pediatria

12 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

40 Istituto Gaslini di Genova

43 Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico Milano

45 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio San Salvatore Pesaro

71 Meyer – Azienda Ospedaliero universitaria di Firenze

73 IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste

120 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

138 Istituto Auxologico Italiano IRCCS Endocrinologia Pediatrica Milano.