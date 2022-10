Password rubate, con la nuova tecnica nessuno è al sicuro

Con l’avanzamento dell’innovazione tecnologica la sicurezza diventa un aspetto sempre più fondamentale quando si naviga sul web. I malintenzionati però migliorano costantemente le loro tecniche ed ora nessuna password può essere davvero sicura.

Gli hacker hanno trovato un nuovo modo per rubare i dati degli utenti, riuscendo ad ottenere tutte le password in maniera facile e veloce, senza che la vittima si accorga di nulla. Ecco cosa sta succedendo in questi giorni e come cercare di proteggersi.

Sicurezza password a repentaglio

Negli ultimi giorni stanno diventando noti sempre più casi di furti di password da parte di hacker senza scrupoli. Le tecniche utilizzate sono spaventose e riescono ad accaparrarsi tutti i dati delle vittime con una velocità disarmante.

Per quanto i tentativi siano sempre simili, tra campagne di phishing, malware e vishing, quello che cambia è l’effettiva realizzazione delle trappole, che rispetto agli anni precedenti stanno diventando sempre più credibili e verosimili.

L’ultima truffa è stata studiata ed analizzata dai ricercatori dell’Università di Glasgow che hanno sviluppato ThermoSecure ed hanno effettuato dei test per valutare l’efficacia del metodo che sfrutta le fotocamere termiche

Con questa nuova tecnica gli hacker riescono a capire le sequenze delle password tramite le tracce termiche che le dita lasciano sullo schermo degli smartphone in appena 20 secondi. Questi attacchi rischiano di essere incredibilmente pericolosi soprattutto per chi usa spesso i dati di carte di credito o i dati per le app di homebanking.

Come difendersi da questa tecnica

Per quanto difendersi da questi attacchi non sia sempre una cosa semplice, ci sono alcuni consigli che possono essere seguiti affinché i rischi di furto calino drasticamente.

La prima cosa da tenere a mente è che le password devono cambiare periodicamente e non devono essere uguali tra di loro. Una password vecchia di anni, che viene usata per cinque, sei o più siti web, è molto più semplice da rubare rispetto ad una password nuova che rispetta a pieno i requisiti di sicurezza.

Successivamente, prima di cliccare su regali, link, file, o immagini bisogna capire che tipo di file si andrà ad aprire e da dove viene.

Il mittente è una persona od un sito conosciuti?

La ricezione della mail/messaggio è voluta/o (ad esempio appena ci si registra su un sito o quando si richiede una nuova password)?

La mail o il messaggio contengono errori grammaticali o è di difficile comprensione?

Il file è coerente con il nome che ha in quanto a peso ed estensione?

Queste sono solo alcune delle domande da porsi per evitare di incappare in tentativi di furti.