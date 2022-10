Strisce pedonali, stretta del nuovo Codice della Strada: cosa rischia chi sbaglia

È arrivata una nuova disposizione dal Codice della Strada riguardo le strisce pedonali. Le nuove regole mirano a tutelare i soggetti deboli della strada modificando il comportamento di chi è alla guida.

Ogni anno, nel mondo, più di 270 mila pedoni subiscono un incidente mortale. Ecco perché è fondamentale prestare particolare attenzione alle strisce pedonali. A tal proposito, interviene il Codice della Strada che con modifica dell’art. 191, riserva una maggiore attenzione a chi attraversa la strada sulle strisce pedonali e introduce nuovi comportamenti da adottare per chi è alla guida. Tutto questo per garantire una sicura e pacifica possibilità, a tutti i pedoni, di vivere le strade senza pericoli. Ma cosa rischiano i trasgressori? Facciamo il punto della situazione.

Strisce pedonali: nuova disposizione dal Codice della Strada

Come abbiamo accennato in precedenza, il Decreto infrastrutture aumenta le tutele nei riguardi dei pedoni andando a modificare l’art. 191 del Codice della Strada. La correzione è finalizzata a tutelare i soggetti deboli della strada, ma soprattutto, richiede a chi è alla guida una maggiore attenzione in prossimità delle strisce pedonali.

Per comprendere meglio le novità introdotte riportiamo la formulazione del comma 1 dell’art. 191, prima della modifica: “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.”

In buona sostanza, prima della modifica, l’obbligo era solo quello di fermarsi una volta raggiunte le strisce per dare la precedenza. Adesso, invece, è imposto per legge anche un rallentamento in vista di un attraversamento pedonale, e questo anche in caso di svolta.

Attraversamenti pedonali: cosa rischiano i trasgressori

Seguire le regole imposte dal Codice della Strada, è una questione di rispetto e sicurezza nei confronti dei pedoni. In più, per i trasgressori sono previste sanzioni davvero salatissime. Il mancato rispetto delle norme legate agli attraversamenti pedonali, multe che vanno dai 167 euro a 665 euro.

Nel caso in cui, malauguratamente, dovessero esserci danni fisici al pedone, si rischiano ingenti risarcimenti dei danni causati. Mentre in caso di decesso del pedone, si sfocia nel penale ed è previsto il reato di omicidio stradale. Dunque, oltre al ritiro della patente, è prevista una pena detentiva che può arrivare a 18 anni.