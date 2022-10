Lotto, dicono siano i numeri più fortunati (e i più giocati): tentar non nuoce

Il Lotto è uno dei giochi più amati in assoluto. Pare che alcuni numeri sarebbero più fortunati e uscirebbero spesso. Ecco quali sono.

Quali sono i numeri più fortunati del lotto? Alcuni sembrerebbero essere più fortunati di altri. Quali sono?

Ecco i numeri più fortunati del lotto, scopriamoli

La fortuna è sempre ricercata da milioni di italiani. A maggior ragione in un momento di fortissima pressione economica. Che sia Lotto, Super Enalotto, Gratta e Vinci o altro, la ricerca di una vincita da sogno è altissima. Per tale ragione, si cerca in ogni modo il dettaglio che permetta di aprire un nuovo capitolo della propria vita.

La situazione economica di tantissime famiglie è instabile. Le spese continuano a salire mentre le entrare sono sempre uguali. Cosa che sta portando tante persone a risparmiare su tutto. Però, alcuni tentano la fortuna al gioco. Il Lotto, infatti, è uno dei giochi più amati e sostenuti in generale. Questo permette da un’entrata leggera fino ad arrivare a cifre che cambiano il corso delle cose.

Gli alti numeri di partecipanti alle estrazioni danno chiara l’idea di come le persone rincorrano un sogno. Alcune settimane fa, il Super Enalotto ha segnato un altro record. Una cifra da capogiro. Insomma, i momenti che possono cambiare tutto sono vari. Stesso discorso vale per il Lotto. Questo gioco sarebbe legato anche a dei numeri frequenti e fortunati. Scopriamo insieme quali sono.

I numeri più frequenti del lotto, sono anche i più fortunati

Il motivo che ci spinge a giocare al Lotto è principalmente uno. Ma la selezione dei numeri può derivare da vari motivi. Ci si affida alla smorfia, ad una data che abbiamo a cuore oppure a giocate segnate dalla sensazione. Di certo, i numeri avranno un certo e importante significato. In sostanza, nulla è lasciato al caso.

Quando si parla di numeri non si può non parlare di statistica. Questa ci permette, in questo caso, di portare alla luce certi numeri che vengono fuori con maggior frequenza. A tal proposito, possiamo citare sulla ruota di Bari i numeri 58 e 86. A Cagliari, il numero principe è il 67. Mentre a Firenze puntiamo sul 5. Sulla ruota di Genova, i numeri ‘fortunati’ sono il 20 e il 90.

A Palermo, Roma e Torino troviamo rispettivamente l’87, il 77 e il 78. A Milano, il numero che più viene fuori è il 61. Mentre sulla ruota di Napoli abbiamo il 26. Venezia, invece, segnala vari numeri frequenti e fortunati. In questo caso abbiamo il 53, il 44, 6 e 64. Sulla ruota Nazionale, il numero da considerare è il 54.

Insomma, alcuni numeri sono legati dalla frequenza e dell’ambito della fortuna. Questi possono dare il via ad una vittoria importante e che permette di cambiare vita. Le probabilità di vittorie possono subire un certo aumento. Da ricordare, però, che bisogna giocare responsabilmente senza tentare la fortuna quando non ci sono possibilità. Anche perché si può rischiare di diventare patologici.