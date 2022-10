Whatsapp, spariscono gli screenshot: dicono che lo fanno per il nostro bene

È sempre più alto il livello di attenzione di Whatsapp nei confronti della privicy dei suoi utenti. Tant’è che sono in arrivo importanti novità sugli screenshot delle conversazioni, in particolare, per quanto riguarda foto e video.

La chat di messaggistica istantanea più famosa e più utilizzata al mondo, sta testando una nuova funzione per tutelare maggiormente la privacy dei propri utenti. Si tratta di una funzione che impedirà di fotografare lo schermo. Nello specifico, la novità riguarderebbe foto e video, mentre per le conversazioni pare ci sia ancora molta strada da percorrere. Ma facciamo il punto della situazione.

Whatsapp dice basta agli screenshot!

Un’applicazione per la messaggistica istantanea deve necessariamente avere un occhio di riguardo nei confronti della sicurezza e della protezione della privacy dei propri utenti. Per cui alla crittografia end – to – end si aggiungerà un’ulteriore garanzia alla riservatezza degli utenti. Ebbene sì, Whatsapp sta introducendo nuovi importanti strumenti per la privacy.

Attualmente, al centro dell’attenzione c’è la funzione che dà la possibilità di bloccare gli screenshot dentro le chat di messaggistica. Stando a quel che riporta WeBetaInfo, per il momento, il social di Meta restringerà la funzione solo a foto e video. Questo per tutelare soprattutto i documenti condivisi con l’opzione “visualizza una volta” e ritenuti più sensibili e delicati. La restrizione non dovrebbe, invece, riguardare le semplici conversazioni testuali.

Blocco degli screenshot su Whatsapp: ecco quando e perchè

La nuova funzione è ancora in fase di test, ma rappresenta senza dubbio una bella ed importante novità per la difesa e la sicurezza di dati personali e sensibili degli utenti. Soprattutto, perché in questo modo si supera uno dei grossi limiti delle foto e dei video “effimeri”, ovvero, il fatto che prima di sparire per sempre, possano essere fotografati con uno screenshot. Motivo per il quale, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, è stata a lungo al centro di forti critiche.

Ad ogni modo, al momento ancora non c’è una data precisa dalla quale si potrà usufruire di questa nuova funzione. Secondo quanto affermano gli esperti, probabilmente, la distribuzione avverrà già dalle prossime settimane, ai beta tester con dispositivi iOS. Mentre gli utenti Android dovranno aspettare ancora un po’ per usufruire della novità Whatsapp. Per attivare la funzione, con ogni probabilità, basterà semplicemente entrare nella sezione Privacy delle Impostazioni e seguire le istruzioni.

Insomma, pare proprio che l’era degli screenshot stia giungendo al termine!