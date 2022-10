Supermercato, attenti a questi nomi: ognuno ha il suo

Ecco i migliori prodotti a marchio commerciale per risparmiare di Aldi, Carrefour, Conad e Lidl secondo Altroconsumo.

Altroconsumo ha stilato una lista con i migliori prodotti di queste grandi catene di supermercati. Scoprila nell’articolo.

Migliori prodotti secondo altroconsumo: Carrefour, Aldi, Conad e Lidl

Gli italiani stanno apprezzando sempre di più i prodotti a marchio commerciale perché costano di meno rispetto a quelli dei grossi marchi. Ma sono davvero buoni al pari degli altri? Ebbene un aiuto nel capirlo arriva da Altroconsumo che ci dice quali sono quelli che hanno dimostrato di avere una qualità ottima e buona durante i test effettuati in laboratorio.

I prezzi dei prodotti alimentari, come tutti sapranno, sono aumentati di parecchio. Questi rincari però si aggiungono anche ad altri come alle bollette della luce – +59% – e alla benzina e al diesel.

Per le famiglie, quindi, sta diventando un problema arrivare alla fine del mese senza indebitarsi. Si rinuncia a qualcosa, spiega la signora Rosa. E aggiunge “se prima ero fissata con la pasta di marca, adesso mi accontento di quella marcata supermercato”. “Con la mia pensione, infatti, non posso fare altro”.

Non è solo la signora Rosa che agisce in questo modo ma tanti altri pensionati e lavoratori che come lei hanno bisogno di tagliare le spese per andare avanti. Quali sono allora i migliori prodotti alimentari a marchio commerciale secondo Altroconsumo?

I migliori prodotti da inserire nella lista della spesa secondo Altroconsumo

La parola d’ordine del momento per fare la spesa è risparmiare visto che anche al supermercato i prezzi sono alle stelle. Di recente l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica dei prodotti alimentari più rincarati. Al primo posto, come tutti immagineranno, c’è l’olio diverso da quello d’oliva come di mais o di girasole. È aumentato infatti del 59,4%. Il problema è che nelle ultime due settimane anche quello d’oliva ha subito un grosso rincaro.

C’è poi il burro con un aumento del 38,1%, il riso del 26,7%, la margarina e gli altri grassi vegetali del 26,4% e la pasta secca e fresca del 24,6%. Segue il latte con un rincaro del 24,4%, la farina del 24,2%, i vegetali coltivati come i piselli, le zucchine e i peperoni del 21,4% e i cavoli del 19,6%.

L’ultima analisi di Altroconsumo aiuta chi per risparmiare sta acquistando prodotti a marchio del supermercato. L’associazione a tutela dei consumatori ha preso in considerazione tutti quelli testati negli ultimi mesi dividendo le insegne per ordine alfabetico.

Altroconsumo parte dal supermercato Aldi. Ebbene nella categoria detersivi e detergenti, i migliori sono lo smacchiatore in polvere Tandil Oxi fix smacchiatore e il detersivo piatti a mano Tandil concentrato al limone. Per i prodotti in carta e per bambini, i migliori sono la carta igienica Kokett recycling e i pannolini per bambini Mylove.

I migliori prodotti alimentari a marchio Carrefour sono lo yogurt cremoso bianco dolce, i fiocchi d’avena, la fibra plus e la polpa di pomodoro Carrefour Bio. Per la categoria detersivi e detergenti c’è quello per bucato Carrefour Expert delicate che è stato anche nominato come il migliore del test e il migliore acquisto.

Ci sono poi il deodorante 24 ore anti-traspirante Carrefour che ha ottenuto anche il titolo di miglior del test nonché migliore acquisto. C’è poi lo shampoo solido Soft Green Normal Air, la pizza margherita Carrefour, i croccantini con pollo e tacchino e l’acqua minerale naturale Carrefour.

Tra i migliori prodotti a marchio Conad ci sono lo yogurt bianco, la polpa di pomodoro finissima e la farina Bio che ottiene anche il riconoscimento di migliore del test. Troviamo poi l’olio extravergine di oliva, i cereali e il detersivo per piatti Conad Eco che ha ottenuto il riconoscimento di migliore scelta green.