Bonus 2022-2023, quali scadranno e quali verranno confermati dal Governo Meloni

L’ex governo Draghi ha fornito tantissime risorse alle famiglie italiane, attraverso bonus distribuiti per coprire i costi relativi all’acquisto di mobili, alle ristrutturazioni e come aiuto destinato ai genitori, alcune misure però scadranno a Dicembre.

Il destino dei bonus dovrà essere deciso dal nuovo Governo di centrodestra con a capo Giorgia Meloni, il quale potrà modificare, eliminare o confermare i sostegni. Ecco le novità che verranno confermate nella Legge di Bilancio per l’anno 2023.

Quali bonus scadranno a Dicembre

I bonus in scadenza per fine anno sono parecchi, alcuni dei quali possono ancora essere richiesti liberamente dai cittadini.

Superbonus 110% per le case unifamiliari

Il bonus, in scadenza per fine anno, prevede agevolazioni e sconti sui lavori di ristrutturazione eseguiti per le case unifamiliari per migliorare l’efficientamento energetico, riuscendo a godere del 110% delle detrazioni fiscali.

Bonus per l’acquisto di un televisore o decoder

Molte famiglie hanno avuto modo di acquistare una nuova smart tv o un nuovo decoder in grado di ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre che dal 21 Dicembre passeranno allo standard trasmissivo DVB-T2. Dal 30 Ottobre inoltre sarà visionabile in chiaro anche il nuovo canale WarnerTV.

Bonus trasporti

Con il bonus trasporti si può ottenere un rimborso di 60 euro su acquisti di abbonamenti mensili o annuali per gran parte dei mezzi pubblici attivi in Italia. Attualmente la proroga di questo sostegno non è confermata.

Bonus asilo nido

Questo sostegno permette alle famiglie di abbassare i costi delle rette degli asili nido garantendo un massimale erogabile che arriva anche a 3mila euro e si può ottenere anche senza attestazione ISEE.

Quali bonus verranno confermati per il 2023

Superbonus 110% per le case unifamiliari

Il bonus confermato verrà modificato abbassando però gradualmente la percentuale di detrazioni nei prossimi due o tre anni. Nel 2024 infatti si passerà dal 110% al 70% e nel 2025 si ridurrà ulteriormente raggiungento il 65%.

Assegno unico e universale a favore delle famiglie

L’assegno unico universale è un assegno economico dedicato alle famiglie con figli fino a 21 anni, garantendo una piccola entrata mensile anche per chi è sprovvisto di ISEE. Il Governo potrebbe inoltre modificare questo bonus aumentando gli importi riconosciuti, aggiornando la normativa dal 2023.

Bonus mobili al 50%

Il bonus legato all’acquisto di mobili risulterebbe confermato, garantendo la detrazione fiscale del 50% calcolato non più su un massimale di 10mila euro ma di 5mila euro.

Ulteriori modifiche e conferme verranno rese note al completamento della stesura della Legge di Bilancio da parte del Governo Meloni, prevista per fine anno.