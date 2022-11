Nuovo lavoro per 100 persone: lo stipendio va dai 1300 ai 1800 euro

L’opportunità di lavoro per 100 persone, con uno stipendio compreso fra 1.300 e 1800 euro, per tutte le persone in linea con lo spirito aziendale.

La De Angeli Prodotti di Bagnoli di Sopra ha usato una modalità atipica per la ricerca di personale, scegliendo, oltre ai classici annunci, di appendere uno striscione molto esemplificativo: sono 100 le persone richieste, alle quali si propone uno stipendio base di 1.300 euro, per salire fino a 1.800 euro.

Luca Mora, il titolare dell’azienda padovana, ha dichiarato che servirebbero almeno 50 persone nell’immediato, mentre le restanti 50 sono necessarie entro un anno. Il motivo è il rapido sviluppo che sta subendo il settore dei veicoli elettrici, oltre all’intenzione di espandere lo stabilimento del 20%.

L’azienda, che conta già 50 mila metri quadrati, si amplierà infatti grazie a due nuovi capannoni già pronti per un totale di altri 10 mila metri quadrati e a un investimento di 15 milioni di euro per i macchinari dedicati ai cavi per la mobilità elettrica. De Angeli Prodotti, infatti, è un’azienda dedicata all’energia che ha fatto della transizione ecologica il suo cavallo di battaglia.

Opportunità di lavoro per 100 persone: chi può candidarsi?

Luca Mora, raccontando il concept aziendale, ha spiegato anche le caratteristiche che si aspetta di trovare nei suoi dipendenti e del lavoro. Non sono previsti requisiti particolari, se non una forte motivazione e la capacità di essere molto precisi.

Si parla in modo specifico di precisione perché è l’unico criterio davvero indispensabile per svolgere questo lavoro, per il quale infatti si possono candidare proprio tutti. L’azienda offre anche la formazione in casa, perciò anche la mancanza di competenze tecniche particolari non rappresenta un problema.

L’obbiettivo principale della De Angeli Prodotti sembra più che altro la ricerca di candidati in linea con i loro valori e obbiettivi portanti, e difatti i requisiti presenti sul sito ufficiale sono i seguenti:

Qualità , inteso come controllo di qualità per offrire prodotti impeccabili

, inteso come controllo di qualità per offrire prodotti impeccabili Spirito di squadra

Innovazione , in particolare per quanto riguarda il reparto di Ricerca e Sviluppo

, in particolare per quanto riguarda il reparto di Ricerca e Sviluppo Resilienza

Equilibrio, per bilanciare le innovazioni al bisogno di stabilità durante i momenti di emergenza

Sempre dalla pagina ufficiale è possibile inoltrare la candidatura, semplicemente inserendo i dati personali e il Curriculum Vitae. Il titolare è molto fiducioso, soprattutto in ragione della cultura industriale italiana, e ritene che questa ricerca di personale possa avere i fini sperati.

L’opportunità, peraltro, è aperta allo stesso modo per varie fasce di età. Tra i vari dipendenti, infatti, sono numerose le persone over 50 che sono da poco rientrate a lavoro dopo essersi dedicate alla famiglia, e altrettanto numerose sono le donne che secondo Mora danno un importante apporto.

Allo stesso tempo, l’azienda si propone anche di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso programmi in collaborazione con le scuole, dando loro la possibilità di formarsi e mettersi alla prova sul campo.

La sfida: mantenere la produzione in Italia

Gli obbiettivi della De Angeli Prodotti sono chiari anche in merito di espansione, in parallelo alla continua specializzazione tecnologica c’è il desiderio di mantenere la produzione sul territorio italiano. Un’impresa decisamente non da poco, considerando che si tratta di una delle aziende leader nel settore della transazione ecologica in tutta Europa.