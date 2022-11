Attenti a questa e-mail da parte dell’INPS: se la ricevete comportatevi così

Oggi purtroppo i raggiri sono all’ordine del giorno, e bisogna sempre riguardarsi da quello che accade online o tramite SMS, visto che con l’avvento di internet si sono moltiplicati i tentativi di truffa e raggiri.

Purtroppo le truffe che avvengono su internet molte volte sono la rovina di molte persone, perché finiscono poi per perdere molti soldi. Scopriamo tutto nell’articolo di oggi.

E-mail INPS, se la ricevi ecco cosa bisogna fare

Tutto quello che c’è da fare è guardarsi bene dai messaggi fittizi. In merito alla questione, in questo momento l’INPS è coinvolta in una situazione relativa alle comunicazioni e- email, che l’utente finale non sa se ritenere veritiere o meno, anche perché è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a mettere in guardia le persone per quanto riguarda la possibilità di ricevere sms o email di raggiro che coinvolgono il nome dell’ente stesso.

Questa volta però la richiesta di partecipare ad un questionario è realmente un’iniziativa dell’INPS che intende raccogliere il parere di 500 mila persone, per cercare di capire in che modo si può migliorare il servizio offerto e dove ci sono carenze. Dunque, è bene informare gli utenti che se siete stati scelti a campione per partecipare a questo questionario non dovete avere timore, questa volta non si tratta di una truffa e potete partecipare con serenità.

Il questionario sarà sottoposto agli utenti fino alla fine del 2022. Potrete ricevere l’invito sia tramite SMS che email o addirittura con una missiva recapitata a casa. Naturalmente la diffidenza degli utenti e giustificata dai vari tentativi di truffa messi in atto attraverso internet, i social e la posta elettronica, ed è sempre giusto cercare di riguardarsi da queste situazioni che potrebbero rivelarsi spiacevoli.

Quando ricevi queste mail, ecco cosa devi fare, attenzione

Purtroppo sono numerose le notizie di persone truffate facilmente utilizzando SMS mail con messaggi allarmanti che li portano al link utilizzati per sottrarre informazioni, dati e a volte codici bancari o postali per prelevare denaro all’insaputa del malcapitato.

Ormai queste mail pericolose sono all’ordine del giorno, bisogna fare molta attenzione quando le riceviamo. In questo caso seguite i consigli e non vi ritroverete in nessun guaio. Il questionario stavolta è reale e proviene dall’INPS ma la diffidenza è sempre alta dati i numerosi tentativi fraudolenti di molti utenti. Fai attenzione e controlla sempre la fonte.