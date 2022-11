Black Friday in anticipo da Lidl: sta succedendo il finimondo!

Il Black Friday arriva qualche giorno in anticipo da Lidl, infatti il nuovo volantino è pieno di offerte imperdibili su tantissimi prodotti, sia alimentari che cosmetici, senza dimenticare il reparto casalinghi e gli elettrodomestici.

Oltre ai vantaggiosi sconti, Lidl ha aperto le iscrizioni per il grande concorso di Natale, in cui ogni settimana tantissime persone potranno vincere i buoni spesa da 100 euro messi a disposizione. Ecco il regolamento del concorso e le migliori offerte della settimana.

Offerte Lidl del Black Friday

Anche se il Black Friday cadrà solo alla fine del mese, Lidl ha già inserito nel volantino delle offerte molto apprezzate dalle famiglie, che comprendono qualsiasi tipo di bene.

Nel volantino delle offerte valide dal 7 al 13 Novembre si potranno acquistare i migliori prodotti della linea Deluxe, ottimi da utilizzare per pregustare lo spirito natalizio. Tra gli sconti legati ai cibi compaiono:

Lunette fresche agli scampi a -22%

Patè di Carciofi -25%

Mazzancolle Tropicali a 4,49€

Robiola d’Alba al Tartufo a 2,79€

Pappardelle ripiene ai Funghi Porcini e Tartufo a 2,19€

Dessert al gusto di Liquirizia e Lampone a 2,99€

Praline di Gelato a 1,11€

Per quanto riguarda invece il reparto casalinghi e gli elettrodomestici, è impossibile non nominare:

Monsieur Cuisine Smart 449€

Raclette con funzione Pizza a 49€

Cestello Grill da Forno a 7,99€

Teglie e Stampi per dolce da 4,99€

Tostiera 3 in 1 per Waffel a 24,99€

Macchina per il Pane a 79€

Il regolamento del concorso di Natale

Il concorso durerà dal 24/10/2022 fino al 27/12/2022 e in palio ci sono 1.160 buoni dal valore di cento euro, che verranno distribuiti ai fortunati che verranno estratti settimanalmente fino al 13/01/2023.

Per partecipare è necessario scaricare l’applicazione chiamata “Lidl Plus” sul proprio smartphone ed iscriversi.

Una volta completato il passaggio si potrà continuare con l’acquisto dei prodotti in promozione, più nello specifico quelli marchio Lidl, i prodotti Deluxe e tutti i prodotti che sono contrassegnati come prodotti aderenti al concorso.

I vincitori settimanali se non risulteranno iscritti all’applicazione non riceveranno alcun buono spesa. Nel caso in cui l’iscrizione sia stata portata a termine, i destinatari dei buoni verranno contattati tramite mail e se accetteranno la vincita entro i 5 giorni, inviando copia del documento di identità e recapito telefonico, potranno riscuotere il proprio premio.

Il concorso è valido in tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale, compresi quelli nella Repubblica di San Marino.

Tutti i buoni che non verranno reclamati o assegnati, ad esempio per mancanza di concorrenti, verranno devoluti in beneficienza alla Comunità Papa Giovanni XXIII.