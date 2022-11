Metodo Ikigai, ovvero la via per essere davvero felici

I Giapponesi sono un popolo saggio e longevo, e il loro stile di vita è uno dei segreti che consente loro di vivere bene e a lungo.

L’interesse dell’Occidente verso la cultura giapponese è molto alto, e molti autori occidentali sono sempre stati attratti dalle tradizioni giapponesi che riguardano il loro stile di vita.

Nel saggio di Hector Garcia e Francesc Miralles, dedicato al benessere fisico e spirituale, si legge la descrizione di un concetto filosofico giapponese che potrebbe rendere la vita del moderno uomo occidentale, da piena di affanno e frustrazione, a culla di serenità e pace interiore. È il metodo ikigai, che racchiude i segreti e la cultura legati alla longevità giapponese, per vivere una vita lunga, felice e degna di essere vissuta.

Il significato profondo della parola Ikigai

La parola ikigai racchiude il valore delle cose della vita, e soltanto riconoscendo il motivo che ci permette di svegliarci ogni giorno si ritrova la propria ragion d’essere, e si diventa felici di dedicarci a quello che amiamo.

Secondo gli autori, l’ikigai non è una passione soltanto. Questo termine, piuttosto, indica la consapevolezza del fatto che tutto vada bene.

Il fatto che tutto vada al suo posto, però, non significa che la vita proceda sempre spedita e senza problemi, bensì che nonostante le difficoltà, si abbia la certezza che siamo sulla strada giusta.

Il viaggio alla ricerca dell’Ikigai

Ritrovare il vero significato della parola Ikigai non è stato semplice per gli autori, che hanno viaggiato per il Giappone fino a un paesino di campagna chiamato Ogimi.

In questo posto gli abitanti sono solo 3.500, ma di questi più di cento hanno anche più di un secolo di vita.

I centenari sono tutti esperti di Ikigai, e vivono seguendo un’alimentazione sana, basata in prevalenza su quello che la natura offre durante le stagioni.

Gli anziani hanno svelato agli autori qual è la strada maestra per trovare l’Ikigai nella nostra vita, e secondo gli abitanti di Ogimi, questo si trova in mezzo fra ciò che amiamo fare e quello in cui siamo davvero bravi.

Inoltre, la filosofia dell’Ikigai ci insegna anche a trattare chi incontriamo sul nostro cammino come se fosse un nostro fratello, anche se non lo conosciamo.

Il motivo di questo sta nel fatto che l’uomo è un essere gregario, e in quanto tale ha bisogno di essere accettato e poter vivere sereno con gli altri. L’individualismo, invece, non fa altro che dividerci e ci rende distaccati dal benessere che si ritrova nello stare in comunità.

È il senso della vita che si ritrova nelle piccole cose, è l’occuparsi delle proprie incombenze con serenità: l’ikigai ci insegna a sentirci bene soltanto nel portarle a termine, pieni di vitalità e gioia.

E se ancora non riuscite a a trovare la vostra via, o per meglio dire, la vostra missione, non preoccupatevi: seguendo il metodo Ikigai la scoprirete.

Giorno dopo giorno la vostra vocazione si rivelerà, e questo accadrà ponendosi alcune fondamentali domande presenti nel saggio.

E quando sarà il giusto momento, l’ikigai vi sarà chiaro, e renderà la vostra vita piena e degna di essere vissuta.