La mail più pericolosa al mondo: se la apri lo fai a tuo rischio e pericolo

Con l’avanzamento tecnologico purtroppo sempre più hacker hanno trovato il modo di intrufolarsi nei computer o negli smartphone delle vittime in maniera totalmente facile e veloce, riuscendo ad acquisire tutte le informazioni private.

Le e-mail ed i messaggi ormai veicolano i virus sempre più rapidamente, grazie anche all’affinamento delle tecniche di programmazione e alla maggiore conoscenza del proprio target, che ormai non comprende più solamente anziani o giovanissimi.

Le mail da non aprire mai

A tutti capita più o meno quotidianamente di ricevere mail su mail da parte di siti ormai quasi dimenticati, alcune persone però, magari distrattamente a seguito di una lunga giornata di lavoro, aprono le mail e controllano la comunicazione al suo interno, compromettendo per sempre la propria privacy.

Non sempre ci si rende conto di quanto materiale privato possa contenere il computer o lo smartphone, ma i virus od i malware erroneamente scaricati possono istantaneamente accedere ad ogni singola password inserita da quel dispositivo, venendo a conoscenza anche delle credenziali utilizzate per i pagamenti.

Al giorno d’oggi infatti quasi più nessuno scarica materiale pirata come un decennio fa, grazie anche all’infinità di servizi streaming disponibili ad un costo relativamente basso, quindi gli hacker hanno cambiato completamente modo di agire, colpendo le caselle mail delle vittime inconsapevoli.

Come difendersi dai virus e dai malware

Per evitare di far entrare un virus, un malware, un worm, un trojan o un ransomware nel proprio PC esistono dei consigli molto semplici da seguire che, pur non eliminando del tutto il rischio, possono ridurlo al minimo.

Più nello specifico, ecco una serie di dritte da non dimenticare:

Se la mail arriva da un mittente sconosciuto o ha nell’oggetto delle frasi dubbie è bene cancellarla direttamente

La mail con errori grammaticali o con all’interno delle frasi incomprensibili contiene molto probabilmente un tentativo di phishing

Non scaricare mai gli allegati (specialmente se in formato .exe) delle mail sconosciute e non visitare i siti web indicati all’interno

Controllare sempre se la mail fa riferimento ad avvenimenti realmente collegati alla propria persona (pacchi in consegna, ordini effettuati, documenti richiesti)

Ricordarsi di non fornire mai dati privati, come documenti, password o codici di accesso nemmeno a persone conosciute, a meno che non si abbia avuto un contatto diretto ed una richiesta specifica

Controllare sempre di avere attivo l’antivirus sul propri dispositivo, così da poter bloccare istantaneamente ogni tipo di virus e malware nel più breve tempo possibile.