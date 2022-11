La Rai cala il sipario e spegne il segnale, cosa succederà ai canali

Dal prossimo mese la Rai calerà il sipario e spegnerà il segnale. Ecco cosa succederà ai canali.

A partire dal lontano 1954 la Rai appare sul piccolo schermo e nel corso dei decenni ne ha visti di cambiamenti. Eppure, casa Rai ancora oggi non smette di cambiare pelle. Infatti, sono in arrivo, a partire dal prossimo 20 dicembre, importanti novità per i suoi tre canali più importanti: Rai Uno, Rai Due e Rai Tre.

Insomma, in casa Rai tira nuovamente aria di cambiamento e in vista dell’arrivo del Digitale terrestre di seconda generazione CVB – T2, si prepara ad un altro salto tecnologico. In buona sostanza, a partire dal prossimo 20 dicembre, i tre più importanti canali Rai ovvero Rai Uno, Rai Due e Rai Tre non saranno più visibili rispettivamente sui canali numero 501, 502 e 503.

Attualmente le tre reti Rai sono disponibili su due canali in due formati diversi. Ovvero, sono disponibili sia al numero 101 che sul numero 501, per quanto riguarda Rai Uno, rispettivamente in HD e con modifica Mpeg – 4. Canale numero 102 e numero 502 per quanto riguarda Rai due, in HD per il primo ed in Mpeg – 4 per il secondo. Infine, Rai tre sui canali numero 103 in formato HD e numero 503 in formato Mpeg – 4.

A partire dal 20 dicembre, invece, spariranno i canali 501, 502 e 504 e le reti Rai saranno visibili solo ai numeri 101, 102 e 103. In altre parole, chi non è ancora dotato di televisori e decoder HD, non potrà più vedere Rai uno, Rai due, Rai tre.

Canali Rai: come continuare a vederli in tv

Come abbiamo anticipato, la novità introdotta a partire dal prossimo 20 dicembre, non riguarda tutti ma solo chi non è ancora in possesso di una televisione in risoluzione HD. I canali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, dunque, saranno ricevibili solo con televisori o decoder in alta definizione. Ma allora cosa fare per continuare a vedere i canali Rai in Tv?

Ebbene, la cosa ideale per evitare di avere una pessima qualità delle immagini, sarebbe quella di acquistare un televisore compatibile con i canali HD. Tra le altre cose, attualmente in commercio sono disponibili diversi marchi e modelli per diverse fasce di prezzo. È possibile trovare articoli anche a prezzi inferiori ai 100 euro. Una buona idea potrebbe essere approfittare anche dei vantaggiosi sconti del Black Friday!

Infine, ricordiamo che come stabilito da CRTV e dai broadcaster televisivi nazionali e locali, lo switch off del prossimo 20 dicembre, riguarderà chiaramente anche i canali Mediaset e tutti i canali nazionali e locali.