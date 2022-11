Superbonus, nel 2023 più ombre che luci: la trasformazione

Il Superbonus 110, che fino ad ora ha permesso di effettuare i lavori di efficientamento energetico a case e condomini con grandissime agevolazioni fiscali e sconti in fattura non sarà più lo stesso dal 2023, infatti subirà gradualmente modifiche piuttosto importanti.

Le notizie ufficiali arrivano direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, dove è stato pubblicato il nuovo dl Aiuti-Quater stabilito dal Governo Meloni in cui, insieme alle decisioni riguardanti gli aiuti per contrastare il caro prezzi e l’inflazione, viene ampiamente trattato il tema del Superbonus 110%.

Il Decreto Legge 176/2022, conosciuto come Aiuti-Quater, elenca tutte le prime misure, alcune delle quali di carattere emergenziale e di breve durata, altre invece attuate con una visione più strutturale, che riguarderanno gli italiani nei prossimi mesi, comprendendo:

le proroghe dei bonus energetici destinati ai nuclei familiari che vivono in condizioni economiche critiche

la riduzione delle accise sui carburanti, almeno per tutto il 2023

l’aumento dei fringe benefit aziendali che saranno aumentati da 600 euro a 3mila euro esentasse, destinati ai lavoratori dipendenti

la possibilità di rateizzazione delle bollette per le imprese in massimo 36 rate mensili

il bonus autotrasporto

l’esenzione dell’IMU per gli immobili facenti parte del settore dello spettacolo, che rientrano nella categoria catastale D

Tra tutte queste novità rientra anche l’argomento del Superbonus 110%, che rimarrà valido solo in alcune situazioni particolari e che subirà un taglio del 20% per tutte le nuove richieste. Il taglio tra l’altro sembra destinato a salire anche per il 2024 ed il 2025, in quanto verrà abbassato ad un probabile 70% e 65%.

Come cambia il Superbonus e per chi è ancora valido

Le prime buone notizie arrivano per tutte quelle persone che hanno una villetta o un edificio unifamiliare dato che la scadenza è stata spostata dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023, tuttavia per sfruttare a pieno il 110% del bonus bisognerà aver presentato la CILAS entro il 25 Novembre, sia per unifamiliari che plurifamiliari, come le villette a schiera.

I bonus verrà abbassato al 90% per tutti gli edifici che corrispondono all’abitazione principale e si potrà accedere solo se il quoziente familiare non supererà il limite reddituale di 15mila euro. Per tutti gli immobili che hanno già superato il 30% dei lavori totali, si potrà continuare a godere del bonus anche fino al 31 Marzo 2023.

La percentuale totale del Superbonus 110% verrà anche assegnata per tutte le ricostruzioni delle abitazioni che hanno subito danni sismici ed agli interventi effettuati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie.

Infine, per i lavori rientrati nel Superbonus i cui crediti d’imposta non siano ancora stati utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali, purché le comunicazioni siano state inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Ottobre 2022.