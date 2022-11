Password più usata del 2022: probabilmente la conosci e l’hai già usata (purtroppo)

Le password sono un elemento fondamentale da utilizzare per proteggere i propri account ed i propri dati sensibili, ancora oggi però, nonostante l’avanzamento tecnologico e del mondo del web, ci sono tantissime persone che utilizzano password facilmente hackerabili.

I ricercatori hanno stilato una classifica delle password più utilizzate a livello mondiale, la prima in classifica farà ridere e preoccupare in molti dato che la banalità con cui è stata scelta scelta dimostra una poca conoscenza dell’argomento che potrebbe portare anche a furti di denaro tramite phishing o smishing.

NordPass, il servizio di memorizzazione password e di auto compilazione dei moduli online, ha da poco reso pubblica la classifica delle 200 password più utilizzate nel 2022, la quasi totalità delle quali risulta tra l’altro decriptabile in meno di un secondo dai malintenzionati che potrebbero accedere agli account senza troppi sforzi.

Nella pagina della classifica si può leggere: “Ecco le 200 password utilizzate più comunemente nel 2022. Abbiamo imparato che, nonostante la crescente consapevolezza nei confronti della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. Le ricerche dimostrano che le persone continuano a usare password deboli per proteggere i propri account.”

La lista, che comprende i risultati delle ricerche effettuate su 30 paesi da parte di esperti informatici e ricercatori indipendenti specializzati in indagini di sicurezza informatica. Gli esperti hanno organizzato e classificato oltre 3TB di password provenienti dagli account di tutto il mondo, create sia da donne che da uomini.

Qual è la password più usata del 2022

Al primo posto a livello globale compare la password “password”, un inutile tentativo di protezione dei dati che potrebbero essere scovati dagli hacker in meno di un secondo. Nel mondo si contano quasi 5 milioni di utilizzi. Per quanto riguarda l’Italia la situazione non è delle migliori, dato che la password più utilizzata è “123456”.

Successivamente le 10password più utilizzate, dopo “password” e “123456” rispettivamente al primo ed al secondo posto, sono state trovate:

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

1234567

1234

La classifica continua con una serie di combinazioni alfanumeriche o solo numeriche decifrabili in davvero molto poco tempo, lasciando ai malintenzionati tutto il tempo di prelevare informazioni dagli account, come documenti, altre password e persino denaro.

Per evitare ogni tipo di rischio è bene ricordare di cambiare spesso le password e di rispettare alcuni parametri per la creazione di combinazioni davvero sicure ed efficienti. Oggigiorno inoltre è anche possibile, in quasi ogni sito, attivare l’autenticazione a due fattori, che incrementa notevolmente l’inviolabilità dei propri account.