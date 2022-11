Stanziati 40 milioni a fondo perduto per le imprese: chi sono i fortunati beneficiari

Sono stati stanziati 40 milioni di euro a fondo perduto, per gli imprenditori italiani vessati dalla crisi economica che ha gravemente colpito il nostro Paese. Ecco chi sono i beneficiari e come è possibile presentare domanda.

Si tratta di un importante passo compiuto nei confronti degli imprenditori italiani che lottano quotidianamente per poter tirare su le saracinesche delle loro attività. A partire dallo scorso 22 novembre e fino al prossimo 6 dicembre sarà possibile per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie, presentare domanda per l’erogazione di un contributo a fondo perduto. La misura prevede lo stanziamento di ben 40 milioni di euro.

Si tratta di una misura già prevista dal Decreto Sostegni Bis, confermata poi dal successivo Decreto Sostegni Ter e finalmente sbloccata.

È la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso il comunicato stampa del 18 novembre, a chiarire tutti i dettagli riguardo i beneficiari, i requisiti necessari, le modalità per la presentazione della domanda e gli importi eventualmente riconosciuti.

Una misura importante per questo settore fortemente colpito dalla pandemia prima e dai forti rincari dei prezzi di beni e servizi poi.

40 milioni a fondo perduto per le imprese: ecco tutti i dettagli

Con il provvedimento numero 433342 del 18 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i dettagli in merito al contributo a fondo perduto destinato ai titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Nello specifico, dal comunicato stampa si evince che lo stanziamento di 40 milioni di euro riguarderà questi Codici ATECO:

96.09.05

93.11.2

56.10

56.21

56.30

In particolare, la misura riguarderà le attività che, nel 2021, hanno avuto una riduzione del fatturato dal 40% in poi, rispetto al fatturato del 2019. A patto che, l’attività risulti regolarmente costituita, iscritta e attiva nel registro delle imprese; abbia la sede legale o operativa sul territorio nazionale; non sia già in difficoltà economica già al 31 dicembre 2019 e non sia in liquidazione.

I titolari delle attività che possiedono i requisiti necessari, possono presentare regolare domanda dal 22 novembre fino al 6 dicembre 2022, utilizzando il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Basterà accedere all’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale web AdE. Il modulo per la richiesta può essere inoltrato direttamente dai soggetti interessati o da parte di un delegato. A seguito della presentazione della domanda verrà emessa una ricevuta di presa in carico. Qualora, i controlli dei requisiti dovessero andare a buon fine, l’importo spettante sarà accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sull’Iban indicato nella domanda.