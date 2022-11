Certificazione ISEE online: come ottenerla gratuitamente e comodamente da casa

È attiva la possibilità di ottenere il modello ISEE direttamente online, in totale autonomia e gratuitamente. Ecco nel dettaglio come fare.

L’avvento delle nuove tecnologie ha decisamente smaltito una serie di fastidiose pratiche burocratiche per noi cittadini. Ne è un esempio, la possibilità di compilare in rete, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei redditi. A questo comodo strumento, di recente, si è aggiunta la vantaggiosa possibilità di avere anche la certificazione ISEE, comodamente da casa ed in maniera totalmente gratuita. Vediamo come fare.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto come ISEE, è una sorta di carta di identità economica del nucleo familiare e serve a misurarne il livello economico complessivo. La certificazione ISEE è, senza dubbio, lo strumento fondamentale ai fini del riconoscimento di bonus e prestazioni sociali agevolate. Pertanto, fino ad oggi, i cittadini interessati devono rivolgersi ad enti di patronato o studi commercialisti per poter presentare la richiesta di avvio pratica.

Recentemente, però, qualcosa è cambiato e finalmente, i soggetti interessati potranno ottenere il modello ISEE in totale autonomia e comodamente da casa, direttamente dal sito dell’INPS.

Certificazione ISEE online: come ottenerla

Come molti già sapranno, per i cittadini che intendono accedere ai diversi bonus ed alle agevolazioni fiscali, è necessario presentare di anno in anno il modello ISEE. Come abbiamo anticipato, di recente è stata offerta la comoda possibilità di ottenere la certificazione ISEE direttamente online, attraverso il sito ufficiale dell’INPS. Per cui, per chi preferisce procedere in autonomia basterà semplicemente accedere al portale dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e seguire le istruzioni.

Innanzitutto va specificato, che per poter usufruire del servizio per la presentazione online del modello ISEE, è fondamentale essere in possesso di credenziali SPID oppure di una carta di identità elettronica con i codici Pin e Puk forniti dal comune. Infatti, solo in questo modo sarà possibile compilare l’ISEE. Successivamente, occorrerà entrare in MyInps e seguire il percorso “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “ISEE precompilato”. In questo modo, sarà possibile acquisire e sottoscrivere online la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, rispetto a cui però, bisogna preventivamente controllare la correttezza dei dati ed inserire eventuali dati mancanti.

Una volta sottoscritta la DSU, l’INPS avvierà la pratica per determinare l’ISEE, previo controllo dell’esattezza dei dati. In mancanza di anomalie, dopo un periodo di circa 15 giorni, l’Istituto nazionale per la Previdenza Sociale provvederà all’invio della certificazione. Ricordiamo, infine, che la compilazione del modello ISEE online è un servizio totalmente gratuito.