Caro carburante? Solo un lontano ricordo! Arriva l’alternativa che ti farà risparmiare tanti soldi

La spesa per il carburante è, senza dubbio, tra le voci che più incidono sul budget delle famiglie italiane. Ma la musica sta cambiando ed in meglio. Ecco perché.

Il rincaro dei prezzi del carburante è una piaga che affligge gli automobilisti italiani già da un po’. E la situazione è letteralmente precipitata, soprattutto, in seguito al conflitto tra Russia ed Ucraina. Si stima che gli italiani spendano per il rifornimento, circa il 7% del reddito. In altre parole, più di 1.200 euro all’anno. Alla luce di questo, sono molti gli automobilisti alla ricerca di idee e spunti per poter risparmiare dei soldi.

C’è da dire che il Governo ha introdotto diverse misure al fine di sostenere economicamente i cittadini anche in tema caro carburante, tuttavia, la situazione poco rosea continua a mettere non poco in difficoltà chi, per esigenze di varia natura, ha necessità di spostarsi con un veicolo a motore.

Addirittura, stando alle ultime notizie, pare proprio che la situazione non dia nessun segno di miglioramento. Al contrario, pare che il costo per il carburante sia destinato ad aumentare ancora, proprio come previsto dal Decreto Legge numero 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 novembre.

Eppure, per gli automobilisti italiani, un barlume di speranza ancora c’è, si tratta del carburante alternativo. Vediamo di cosa si tratta e quanto può farti risparmiare sul rifornimento auto.

Caro carburante: arriva l’alternativa che ti farà risparmiare tanti soldi

Viaggiare a bordo della propria auto è certamente comodo, ma allo stesso tempo ha un impatto piuttosto pesante sul portafogli. Del resto, nel bilancio degli italiani, le spese per il rifornimento della propria automobile, occupano un posto davvero molto alto della classifica. E con l’insistenza delle voci di un nuovo aumento dei prezzi del carburante, molti automobilisti sono alla ricerca di valide e più economiche alternative.

Ebbene, in tal senso, pare ci siano delle ottime notizie! Una società svizzera la Synhelion ha sviluppato una sorta di carburante alternativo, detto sistema Solar Fuel. In buona sostanza, la starup nata al Politecnico di Zurigo, ha ideato una strategia che consente di usare l’energia rinnovabile del sole, per trasformare l’anidride carbonica in combustibile, il cosiddetto combustibile solare, e può essere usato su qualsiasi tipo di motore funzionante.

Insomma, un’alternativa eco -sostenibile oltre che molto economica. Tuttavia, va specificato che, al momento attuale, il dispositivo ancora non è reperibile in commercio. Ma l’azienda svizzera è al lavoro per ridurre al minimo i tempi di attesa e immettere velocemente il tanto atteso prodotto sul mercato.