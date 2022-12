Bonus 500 euro per Natale: il comune aiuta chi ne ha bisogno

Bonus 500 euro per la spesa di natale: ecco chi ne potrà beneficiare e fino a quando sarà possibile spendere il beneficio.

Con i prezzi al consumo così elevati, molti enti locali hanno deciso di aiutare i cittadini che ne hanno veramente bisogno con delle iniziative per rendere meno cara la spesa natalizia.

Diverse regioni e molti comuni hanno deciso di stanziare dei contributi, anche molto elevati, al fine di dare una mano concreta sia alle imprese, sia alle famiglie.

In particolare, in un comune è stato deciso di offrire un bonus di ben 500 euro a chi ha davvero bisogno di un aiuto nel fare la spesa.

Questo bonus verrà erogato una tantum, e potrà essere speso in un determinato periodo di tempo. Il fine dell’iniziativa è quello di regalare un Natale gioioso, con molti beni da consumare durante i lauti banchetti natalizi.

Scopriamo dunque di quale comune si tratta, e chi potrà usufruire del beneficio.

Bonus 500 euro per fare la spesa

Il comune che ha deciso di elargire questo generoso bonus è quello di Napoli.

Il bonus sarà disponibile per tutti i residenti a Napoli che ne hanno già usufruito l’anno scorso.

Nel comune, saranno oltre 7.000 le famiglie che ne avranno diritto, ma l’importo del bonus, pari a 500 euro, potrà essere speso soltanto negli esercizi convenzionati.

Il bonus da 500 euro potrà essere speso fino al 31 dicembre 2022, dopo non sarà più possibile utilizzare l’eventuale importo residuo.

I prodotti che potranno essere acquistati

Mediante la somma stanziata dal comune di Napoli i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’iniziativa potranno acquistare beni di prima necessità tra cui anche prodotti per la cura della persona e per la salute considerati indispensabili per l’igiene personale, inclusi quelli per la prima infanzia.

Esclusi dal novero dei prodotti acquistabili ci sono i prodotti per la bellezza, anche se si discute sulla possibilità di acquistare un farmaco che curi la caduta dei capelli.

Il bonus, dunque, andrà a vantaggio delle persone meno abbienti, e sarà un vero aiuto contro il rincaro generale dei prezzi e l’aumento dell’inflazione.

Ogni famiglia potrà avere 500 euro, e l’importo intero del beneficio accordato andrà speso entro il 31 dicembre. Per questo motivo, chiunque ne abbia diritto deve fare in fretta: dal primo gennaio il bonus non potrà più essere speso, nemmeno per l’importo che dovesse residuare.