Oro usato? Se ce l’hai sei ricco: scopri perché

L’oro usato ha un valore in continua crescita quindi se hai oggetti e gioielli di questo materiale, il capitale che puoi ottenere non è da sottovalutare. Ma per quale motivo c’è una rivalutazione di tale materia prima?

Perché è cresciuto il prezzo del prezioso metallo in questo ultimo periodo? Ecco quali sono le ragioni che hanno portato a un aumento del valore dell’oro.

Il primo motivo per cui sale il prezzo dell’oro è sicuramente l’inflazione in quanto il suo aumento porta anche a far salire i costi di produzione. La crescita dei costi di carburante, gas ed energia elettrica, porta a un evoluzione dei prezzi per quanto riguarda il trasporto di materie prime e i costi di elaborazione dei materiali all’interno delle industrie e delle fonderie.

Per tale ragione chi cerca la materie prime per realizzare il prodotto finale, ovvero i gioielli o i vari oggetti preziosi, è disposto a comprare l’oro a un prezzo più alto del solito. Le industrie necessitano di materiale per produrre prodotti da immettere sul mercato con un prezzo più alto. I fornitori alzano i prezzi delle materie prime per ammortizzare la spesa sostenuta per le utenze e il rialzo dei prezzi dell’oro.

Mentre le industrie aumentano il costo di lavorazione e i commercianti fanno salire il valore del prodotto finale in modo da non perderci rispetto ai ricavi ottenuti prima della crescita dell’inflazione.

Perché cresce il valore dell’oro

C’è un’altra ragione per cui è salito il valore dell’oro usato rendendo ricchi chi lo possiede. Si tratta di un metallo prezioso che aumenta di prezzo ogni volta che aumenta il caro vita. Tale caratteristica lo rende un bene di rifugio. Ovvero un investimento sicuro per tutti coloro che desiderano trovare un sistema per mettere i risparmi al sicuro da qualsiasi situazione economica.

Negli ultimi tempi si parla tanto di crisi e il caro vita non è certo incoraggiante ma i titoli d’oro crescono costantemente facendo salire le quotazioni sul mercato. Anche nel caso di una recessione economica, il valore di alcune materie prime tra cui l’oro, continuerebbe ad aumentare. Ecco perché gli investitori e piccoli risparmiatori stanno puntando tutto sul prezioso metallo giallo.

Il prezzo dell’oro usato sta aumento anche se più lentamente di quello puro, questo significa che chi ha oggetti e gioielli di cui vuole liberarsi, può ottenere un buon guadagno. Il valore attuale dell’oro 18 carati è di 39 euro al grammo e di 52,11 euro al grammo per i 24 carati.