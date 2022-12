La casa dei tuoi sogni in Italia: qui la puoi trovare a basso prezzo

Spesso ci si ritrova a voler mettere su famiglia con un lavoro precario, che non lascia spazio a grandi investimenti, oppure non fornisce abbastanza garanzie a un istituto di credito per ottenere un mutuo.

Ci sono però alcuni posti lungo la nostra penisola nei quali si può acquistare un immobile grande e comodo, senza spendere tanto.

Per alcuni, non è necessario nemmeno accendere un mutuo.

Le case al di sotto dei 50.000 euro, infatti, si sprecano: basta solo sapere dove cercare.

Case comode, economiche e dove trovarle

Una delle regioni italiane in cui il mercato immobiliare offre i prezzi più bassi sulla piazza è la Calabria.

Penultima regione italiana per latitudine, la Calabria offre occasioni incredibili per l’acquisto di un immobile.

La popolazione in costante diminuzione per via della mancanza di lavoro, lascia vuoti degli immobili che fino a un momento prima erano pieni di calore, pronti a rinascere a nuova vita.

In ogni provincia calabrese, infatti, esistono delle occasioni uniche per chi vorrebbe acquistare una nuova casa, e nell’elenco possiamo iniziare a parlare della provincia di Cosenza.

Le migliori case economiche: i prezzi degli immobili in provincia di Cosenza

Probabilmente la provincia più ricca della Calabria, quella di Cosenza offre il paesaggio tipico dell’appennino calabro-lucano.

A zone montuose in cui si respira l’aria più pura d’Europa, si alternano scorci pittoreschi di città sul mare, rinomati per le loro bellezze turistiche.

Qui le bellezze si sprecano, e le occasioni per acquistare le migliori case economiche sono davvero tante.

A partire da Mormanno, un paese della provincia in cui un appartamento di 120 metri quadri può costare anche 10.000 euro.

Poi a Mendicino, altro ridente paese della provincia, un appartamento di 100 metri quadri, con due bagni e tre confortevoli stanze, costa solo 12.000 euro.

Se poi si preferisce prender casa in una zona marittima, a Corigliano-Rossano si può trovare un appartamento di 122 metri quadri alla modica somma di 18.500 euro.

E una villetta sul mare, può arrivare a costare soli 25.000 euro. Se si è in cerca di casa, forse potrebbe davvero essere l’occasione giusta.

Le migliori case economiche in provincia di Catanzaro

Spostandosi di qualche chilometro, nella provincia del capoluogo di regione, i prezzi non cambiano di molto.

A Montepaone, paese a pochi chilometri dal mar Ionio, un luminoso appartamento di 122 metri quadri e quattro stanze, costa soltanto 16.000 euro.

A Curinga, invece, per un appartamento di 95 metri quadri in una zona residenziale, si vanno a spendere soltanto 22.000 euro.

Numerose sono, poi, le offerte sugli immobili per questa fascia di prezzo, basti pensare che a Lamezia Terme, città che riunisce tre grandi zone diverse, dalla collina al mare, un appartamento di 140 metri quadri costa soltanto 22.500 euro.

In questo articolo sono state esaminate sommariamente soltanto due delle cinque province calabresi. Altrove, infatti, i prezzi potrebbero essere allineati, se non più bassi.

Per questo motivo, se siete alla ricerca di una casa economica e non sapete come fare, magari provate a cercare in Calabria: una regione che potrebbe stupirvi, sotto molti punti di vista.