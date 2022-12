LIDL, chi produce i prodotti del discount? Ne sarai sorpreso

I prodotti venduti al LIDL da chi vengono realizzati? Una domanda che molti consumatori si sono posti e la cui risposta sorprenderà molti. Ecco chi sono le aziende che producono gli alimenti del discount tedesco.

I prezzi concorrenziali e i prodotti di ottima qualità, il discount è molto apprezzato dai consumatori che amano risparmiare senza rinunciare a prodotti buoni e gustosi. Ma sapere da dove vengono è importante tanto quanto la lista degli ingredienti che li compongono. Scoprilo subito in questo articolo.

LIDL, tutta la verità sulle aziende produttrici dei prodotti

Uno dei più famosi discount tedeschi presenti in Italia è il LIDL, uno dei supermercati che offrono una grande varietà di prodotti alimentari e non solo. Il discount ha prezzi concorrenziali e prodotti molto apprezzati dai consumatori che trovano in un unico posto qualità e risparmio. Ma chi produce gli alimenti che si trovano sugli scaffali?

Scorrendo le corsie del supermercato si possono trovare diverse sottomarche che sono prodotte da brand molto famosi. Questi alimenti sono venduti alla LIDL con un taglio notevole del prezzo pur mantenendo la stessa qualità di quelli confezionati con il marchio noto. Ecco quali sono.

Sottomarche e brand famosi, scopri il segreto del discount

Partiamo dai prodotti Real Forno che sono realizzati da diverse aziende alimentari famose. Tra questi troviamo i biscotti prodotti dalla Baiocco, i savoiardi realizzati da Vincenzi, i colombini e i frollini che sono prodotti dalla nota azienda dolciaria Colussi. Marchi di tutto rispetto che offrono qualità delle materie prime e bontà degli alimenti.

Ma non è tutto qui! Il Riso Bigna è una sottomarca di Scotti e poi c’è Fresca Fetta Lidl, la bresaola che proviene dalla nota azienda di salumi Beretta. Anche i gelati sono realizzati da brand noti al grande pubblico, Sammontana ad esempio produce il Tartufo classico, mentre Algida (Eskin) fornisce al LIDL i gelati a marchio Gelatelli.

Come si può notare anche nel discount ci sono prodotti di marca in incognito, ora non più. Prova ad acquistare i marchi prodotti e fai attenzione alle etichette dove è indicata la provenienza. La sorpresa è tanta ma con un po’ di attenzione puoi scoprire prodotti di eccellenza alimentare a un prezzo concorrenziale.