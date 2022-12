Connessione facile e veloce ovunque: con la saponetta Wi-Fi è possibile e costa davvero poco

Ottenere una connessione stabile e veloce con una semplice scheda SIM è possibile in poco tempo, con pochi soldi e senza troppi pensieri.

Se le compagnie telefoniche tradizionali hanno costi troppo elevati, oppure si vuole avere la flessibilità di ricarica che concede una scheda SIM 4G, procurarsi un router Wi-Fi 4g, meglio conosciuto come “Saponetta”, può essere l’opzione migliore.

Un buon router Wi-Fi con slot per SIM 4G, permette infatti di dimenticarsi dei contratti telefonici con gli operatori di telefonia fissa, e di godere di un’ottima connessione Wi-Fi a un prezzo vantaggioso e senza vincoli.

Curiosi di scoprire di più? Vediamo come fare per dire addio alla telefonia fissa e godersi la libertà e la comodità di una connessione internet a banda larga con una semplice SIM dati Iliad o Ho. Mobile.

Come avere una saponetta con SIM dati Iliad

Avere una saponetta inclusa nell’offerta di telefonia mobile Iliad per la connessione dati, allo stato attuale non è possibile.

Tuttavia, per ottenere un’ottima connessione internet con l’ausilio di un router wifi con sim, Iliad si conferma uno degli operatori migliori in circolazione.

La prima mossa da fare per avere una buona connessione wifi con sim, è quella di comprare un router wi fi dotato dello slot per la carta SIM.

In seguito, si potrà procedere all’acquisto della SIM card dell’operatore che offre la soluzione migliore per le vostre esigenze e le vostre tasche.

Per quanto riguarda il primo punto, uno dei router wifi 4g migliori per rapporto qualità-prezzo è la “saponetta” TP-Link M7200, e modelli successivi.

Disponibile dalla tecnologia 4g, permette una velocità in download fino a 150 Mbps, e wireless fino a 300 mbps, ed è compatibile con le SIM dati di tutti i principali operatori italiani.

Un altro ottimo router 4g, che però non possiede una batteria e va utilizzato come un normale router per la telefonia fissa, è il Tenda 4G03.

Questa seconda soluzione è preferibile se si sta pensando di utilizzare la connessione Wi-Fi 4G per i dispositivi presenti nella propria abitazione.

Le migliori offerta Iliad per navigare in 4g

Una delle migliori offerta dati per navigare bene con router 4g proviene dall’operatore virtuale Iliad.

Questa compagnia, che ha ottenuto un enorme successo in Italia, offre un’ottima soluzione di compromesso con l’offerta dati 300 in 4G/4G+.

Ad un costo mensile di 13,99 euro, Iliad offre la possibilità di navigare h24 ad una velocità un download di tutto rispetto, aggiungendo un costo di 9,99 una volta soltanto per acquistare la sim card.

Altre offerte internet

Un altro operatore molto interessante è Ho. Mobile. Con Ho. mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, è possibile attivare una nuova SIM con 200 giga di traffico disponibile a 19,99 euro al mese.

La cifra è più alta di quella vista in precedenza per l’offerta Iliad, tuttavia offre anche la possibilità di ottenere uno sconto sul router 4g di 10 o 15 euro a seconda del router scelto, sullo store Amazon.

Inoltre, navigando sul portale di Ho. Mobile, è possibile trovare diverse altre offerte a prezzi altamente concorrenziali.

Si ricorda, inoltre, che se si decide di effettuare la portabilità da un altro operatore, sia in Iliad che in Ho. Mobile sono previste offerte migliori.