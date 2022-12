Non pagare il bollo e l’assicurazione: vi spieghiamo come fare

Non pagare il bollo auto e l’assicurazione è il sogno di ogni automobilista, ma purtroppo, in alcuni casi, è del tutto inevitabile.

Tuttavia, stipulando un particolare contratto è possibile pagare soltanto il carburante auto e muoversi in libertà, liberi da spese ulteriori.

Scopriamo quindi quali sono i contratti per avere un’automobile a propria disposizione pagando soltanto la rata del veicolo, comprensiva di tutti i servizi accessori.

Come non pagare il bollo e l’assicurazione

L’acquisto di un’automobile di proprietà è diventato sempre più difficile. La circolazione delle vetture in Italia, come nel mondo intero, inizia ad essere regolamentata da sempre più stringenti vincoli ambientalistici, e se si possiede un’auto che non rispetta una normativa anti inquinamento molto elevata, spesso si può incorrere in blocchi del traffico e limitazioni della circolazione.

Inoltre, il costo del passaggio di proprietà, sommato a quello di assicurazione e tassa di proprietà, rendono l’auto di ogni italiano un vero spreco continuo di denaro.

Infatti non basta inserire il carburante per recarsi nei luoghi che frequentiamo abitualmente, ma occorre effettuare una regolare manutenzione del mezzo e pagare tutte le spese accessorie per mantenere la circolazione del veicolo a norma di legge.

Tuttavia, i modi per non pagare bollo, assicurazione e altre spese inerenti alla circolazione del veicolo ci sono, e ultimamente sono sempre più diffusi.

Diamo quindi una panoramica dei modi più efficaci per non pagare almeno il bollo auto e l’assicurazione.

Non pagare il bollo auto e l’assicurazione: i modi migliori per farlo

Le soluzioni per avere la disponibilità di un’auto sempre nuova ed efficiente pagando poco di spese accessorie sono diverse, e la prima che viene in mente è il leasing auto.

Attraverso il contratto di leasing auto si accede a un finanziamento col quale una società acquista la vettura, e poi ne cede l’utilizzo a un cliente.

L’automobilista pagherà una somma mensile variabile, in base al finanziamento e al mezzo scelto, e per i mezzi più costosi deve corrispondere un anticipo variabile.

In ogni caso, il contratto di leasing prevede il versamento di rate che possono assolvere a due compiti: la corresponsione della rata sul prezzo oppure una specie di canone di locazione dell’automobile.

Col contratto di leasing, dopo un determinato lasso di tempo, è possibile chiedere il riscatto della vettura, oppure restituirla.

Questo elemento fondamentale, oltre ad altri aspetti collaterali, distinguono il leasing dal noleggio a lungo termine.

Se col leasing, infatti, si evita di pagare solo il bollo auto finché non si decide di diventarne proprietari, col noleggio a lungo termine si paga soltanto la rata per l’utilizzo della vettura. Scopriamo di più in merito a questo interessante strumento

Col noleggio a lungo termine non si paga il bollo né l’assicurazione

Il funzionamento del noleggio auto a lungo termine è del tutto analogo al semplice noleggio della vettura, ma cambia la durata del contratto.

In seguito alla stipulazione del noleggio a lungo termine, il noleggiatore potrà godere dell’utilizzo dell’automobile da un minimo di 12 a un massimo che in genere è di 60 mesi.

La rata corrisposta per avere l’auto a noleggio è però comprensiva di tutte le spese dell’automobile: dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, fino all’assicurazione e alla tassa di proprietà.

Col noleggio a lungo termine, il sogno di pagare soltanto il carburante, oltre alla rata del noleggio, è realtà.

Inoltre, per chi utilizza l’auto per lavoro, c’è la possibilità di restituirla al termine del noleggio e poi prenderne un’altra, avendo una vettura nuova allo scadere del termine d’utilizzo.