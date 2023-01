Sicurezza sulle strade, in arrivo il decreto salva pedoni: stanziati 13,5 milioni di euro

In arrivo un piano straordinario a tutela della sicurezza stradale, in particolare per i pedoni. Stanziati 13,5 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini ha firmato un decreto, in seguito al vertice sulla sicurezza stradale con i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditare e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Pare sia previsto lo stanziamento di 13,5 milioni di euro, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, in particolare per arginare i rischi per i pedoni.

Proprio come spiega il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “le risorse sono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito urbano, come l’implementazione delle “zone 30” e “isole ambientali”, con l’introduzione di elementi di “traffic calming” per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato”.

Il progetto a tutela della sicurezza stradale prevede, inoltre, attraversamenti pedonali semaforizzati e l’aumento della visibilità degli attraversamenti mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.

Decreto salva pedoni: stanziati 13,5 milioni di euro

Come abbiamo anticipato, il piano straordinario per arginare le stragi urbane prevede lo stanziamento di 13,5 milioni di euro, da ripartire nelle 14 città italiane con il maggior numero di coinvolgimento dei pedoni negli incidenti. Le città che potranno beneficiare dei finanziamenti sono: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania che, stando ai dati rilevati dall’Istat 2021, hanno registrato 86 pedoni coinvolti e morti in incidenti e 5.766 pedoni rimasti feriti. Insomma, solo in questi comuni, è stata registrata una media di 22 pedoni investiti ed uccisi al mese. Alla luce di questi dati, le risorse stanziate, sono state ripartite tra le città, in base al maggior numero di incidenti nel 2021 che hanno coinvolto i pedoni.

La maggior parte dei fondi, 4,2 milioni di euro, sono destinati alla città di Roma. Nella capitale, solo nello scorso anno sono morti 32 pedoni e si contano 1.720 feriti. Segue, con 2,3 milioni di euro stanziati, Milano, con 977 feriti e 10 morti. Poi viene Torino che potrà contare su 1,1 milione di euro, con 6 vittime e 482 feriti all’attivo.

Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal Governo, i comuni dovranno presentare i progetti per mettere in sicurezza le strade a più alto rischio, entro due mesi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A commentare la decisione del Governo ci ha pensato Claudio Durigon, senatore e coordinatore della Lega per il Lazio “Si tratta di risorse fondamentali per la mitigazione del rischio degli utenti deboli della strada che, come fotografato dall’Istat, hanno visto proprio nei pedoni i soggetti maggiormente coinvolti. Auspichiamo dal Campidoglio una pronta risposta su un tema sentito e delicato”.