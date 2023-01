Bonifico bancario, meglio non superare questa soglia: si rischia grosso!

Il bonifico bancario è tra gli strumenti di pagamento più diffusi, eppure, non tutti sanno che è meglio non superare una certo importo o si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco.

Il bonifico bancario è, senza dubbio, tra i metodi di pagamento preferiti dagli italiani. Del resto è un modo facile, veloce da eseguire e sicuro per trasferire denaro da un conto all’altro. Infatti, tutti i conti correnti sono dotati di un identificativo univoco, detto codice IBAN (International Bank Account Number). Questo codice alfanumerico consente il trasferimento dei fondi desiderati, senza correre alcun rischio, in più, garantisce una forma di tutela sia nei confronti del beneficiario che dell’ordinante.

Come molti sanno, il bonifico bancario può essere eseguito presso lo sportello fisico di un Istituto di Credito, oppure, comodamente dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, con pochi click, grazie alla tecnologia del remote banking. In questo caso, basta inserire i dati di mittente e destinatario, l’IBAN sul quale trasferire il denaro, la causale e l’importo.

Tuttavia, sono in pochi a sapere che è meglio non superare una data soglia sulle somme da traferire tramite bonifico bancario, per evitare di finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, pur trattandosi di uno strumento di pagamento tracciabile, è stato comunque fissato un tetto oltre il quale non è possibile trasferire denaro, senza rischiare controlli da parte del Fisco. Ecco cosa è importante sapere.

Bonifico bancario: cosa è meglio sapere per evitare i controlli del Fisco

Nonostante, il bonifico bancario sia uno tra gli strumenti di pagamento più diffusi, sono in pochi a sapere che esiste un limite massimo di importo da rispettare per il trasferimento di denaro da un conto all’altro. In caso contrario, si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

Va specificato, che nel caso di trasferimento di denaro effettuato tra soggetti appartenenti all’area SEPA, conosciuta anche come Single Euro Payments Area, non è imposta una soglia da non oltrepassare. Tuttavia, è necessario compilare un’autorizzazione ad effettuare il trasferimento di denaro.

Discorso diverso per i Bonifici extra Unione Europea. In questo caso, è obbligatorio rispettare i paletti imposti sull’operazione di trasferimento. Pertanto, il bonifico bancario extra UE non dovrà avere un importo superiore a 12.500 euro. In caso contrario, bisogna compilare l’apposito modulo CVS. Ricordiamo, che sono a rischio controllo del Fisco, anche i bonifici ricevuti da paesi extra UE di importo superiore a 15 mila euro.