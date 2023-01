Avviso di giacenza, attenzione ai dettagli che ti svelano il contenuto di una raccomandata

Non tutti sanno che attraverso l’avviso di giacenza, è possibile conoscere in anticipo il contenuto di una raccomanda. Ecco quali sono i dettagli a cui prestare attenzione.

Chiunque, almeno una volta nella vita, davanti a un avviso di giacenza di una raccomandata ha avuto un sussulto. Spesso, si tende a pensare subito al peggio, una multa oppure un sollecito di pagamento e ci lascia con il fiato sospeso fino al ritiro della missiva. Eppure, non tutti sanno che esiste un modo per individuare il contenuto di un avviso di giacenza, prima di ritirare fisicamente la raccomandata.

Come molti sanno, l’avviso di giacenza è lo scontrino, chiamato raccomandata indescritta, che viene lasciato nella cassetta postale del destinatario, nel caso non fosse in casa al momento del recapito. Questo tagliando bianco contiene tutte le informazioni sul destinatario della raccomandata, sull’ufficio postale da cui giunge, gli orari in cui è possibile ritirala, un codice a barre e un codice identificativo univoco, cioè che la differenzia dalle altre.

Proprio facendo riferimento alle informazioni riportate nell’avviso di giacenza, sarà possibile capire quale sia il contenuto della raccomandata.

Avviso di giacenza: i dettagli che svelano il contenuto di una raccomandata

In passato, era possibile captare quale fosse il contenuto di una raccomandata solo guardando il colore dell’avviso di giacenza. Infatti, come molti ricorderanno, veniva lasciato un cartoncino di colore bianco o giallo qualora si trattasse di un pacco postale o di una comunicazione finanziaria. Mentre, nella cassetta postale si poteva trovare un cartoncino di colore verde, se l’avviso riguardava una multa, una citazione in giudizio oppure una cartella esattoriale. Di recente, le cose sono cambiate e l’avviso di giacenza è simile ad uno scontrino uguale per tutti i tipi di comunicazione. Tuttavia, esiste un modo per capire che tipo di comunicazione andremo a ritirare. Basta guardare le prime due o tre cifre del codice riportato sulla raccomandata indescritta. Infatti, sono proprio i primi numeri a identificare la tipologia di comunicazione che ci è stata inviata.

I numeri 12, 13, 14, 15, 151, 152, 1513, 1514, 1515 indicano una raccomandata semplice. Una multa, una notifica di un atto giudiziario o una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate riporterà il numero 75, 76, 77, 78, 79. Se i primi numeri sono 608 e 609 si tratta di una comunicazione da parte di un ente pubblico, mentre, saranno 612, 614 oppure 0693 in caso di comunicazione da parte di banche e Poste Italiane. I numeri 613 e 615 notificano multe o imposte non versate o peggio un richiamo autovettura. Con il 665 e il 616 viene notificato un avviso di mancato pagamento del bollo auto, un richiamo autovettura, una comunicazione da parte dell’AeD per un controllo della dichiarazione dei redditi oppure una comunicazione per la gestione di un sinistro stradale. I numeri 63,65, 630 e 650 riguardano comunicazione da parte dell’INPS. Il 668 identifica un atto riguardante un processo, una multa autostradale o una comunicazione di sfratto.

Infine, il 648, 649 ed il 669 indica un sollecito di pagamento delle utenze o un invio di una nuova carta di credito o ancora una richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.Ci sono poi i codici alfanumerici. In questo caso, la comunicazione è stata inviata tramite una posta privata e per conoscerne il contenuto sarà sufficiente inserire il codice sul sito di tracking.