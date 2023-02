Comprare un terreno agricolo: ecco perché l’investimento conviene

Comprare un terreno agricolo può essere considerato da molti come un investimento poc redditizio, ma al contrario presenta molti vantaggi.

A ben vedere, infatti, ci sono diversi fattori, relativi anche alle condizioni del mercato odierno, che incentivano l’acquisto dei fondi da dedicare all’attività agricola.

Partendo dal definire cos’è un terreno agricolo, vediamo in che modo è possibile ottenere un vantaggio concreto dall’acquisto di un appezzamento di terreno e perché, a lungo andare, potrebbe rivelarsi la scelta vincente. E non solo per lo sfruttamento del fondo in sé considerato.

Comprare un terreno agricolo: perché conviene

I terreni agricoli sono degli appezzamenti di terreno di per sé produttivi, che spesso non sono considerati edificabili.

Tuttavia, in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo, i terreni agricoli possono diventare un investimento interessato sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, i terreni agricoli possono costituire un investimento molto redditizio nel lungo periodo, e le motivazioni sono le seguenti:

Sono terreni non edificabili, e hanno un prezzo medio inferiore rispetto a quelli edificabili;

Se si ha la necessità di avere un luogo in cui risiedere, può essere preso in considerazione l’acquisto di una casa mobile o di un container.

Il terreno agricolo è ricercato da privati che hanno bisogno di un giardino, quindi si può affittare.

Affittare un terreno agricolo

Quest’ultimo punto è di fondamentale importanza se pensiamo poi agli agricoltori.

Un agricoltore, infatti, potrebbe prendere in affitto il nostro terreno per la sua attività produttiva, e pagherebbe l’affitto anche se la produzione non dovesse essere redditizia come previsto.

Il rischio d’impresa è infatti sostenuto dall’imprenditore agricolo, e il proprietario dell’appezzamento di terreno non avrebbe alcuna perdita sul canone d’affitto pagato a monte, dunque anticipato.

Infine c’è da considerare un’ultima condizione in riferimento all’edificabilità del terreno. L’edificabilità, in particolare, è una condizione che varia in seguito alla considerazione di diversi fattori, dunque è possibile che cambi nel tempo.

L’edificabilità del terreno agricolo

Da questo punto di vista bisogna considerare un aspetto fondamentale: l’edificabilità comporta un aumento del valore dell’investimento.

Per questo motivo, il proprietario di un terreno agricolo, che l’ha acquistato come non edificabile, si troverebbe con un fondo dal valore superiore a quello iniziale, realizzando una forte plusvalenza sull’investimento iniziale.

Un bel vantaggio, dunque, che in soldoni si tradurrebbe nella possibilità di alienare il terreno in un secondo momento ottenendo una liquidità maggiore di quella impiegata per l’acquisto del fondo.