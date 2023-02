Conto cointestato: cosa succede in caso di debiti o morte di uno dei correntisti

I rischi che di avere un conto cointestato consistono in almeno tre occasioni, ossia in seguito ad accertamenti del fisco, eredità e pignoramenti.

In ognuna di queste situazioni, però, la legge tutela adeguatamente le parti che non sono coinvolte nell’accertamento, nel pignoramento o nell’eredità.

Vediamo in dettaglio in che modo la legge permette ai cointestatari di venire tutelati in ciascuno dei predetti casi.

Conto cointestato e accertamenti del fisco

Quando parliamo di accertamenti del fisco in merito a un conto cointestato, la legge dispone che il fisco possa sicuramente effettuare dei controlli, ma soltanto per la percentuale a lui spettante. Ad esempio, qualora vi siano soltanto due intestatari, solo il 50% sarà oggetto di controlli del fisco.

In merito poi alla pignorabilità del conto cointestato, vale lo stesso discorso fatto poc’anzi, in riferimento alla titolarità del debito.

In particolare, qualora il debitore sia soltanto uno dei due intestatari, per quel che riguarda l’esempio appena fatto di un conto cointestato in cui gli intestatari sono soltanto due, questo potrà essere pignorato solo al 50% percento.

Un discorso diverso, però, bisogna farlo rispetto alla morte di uno degli intestatari del conto, perché in tal caso rilevano distinte fattispecie in relazione alla tipologia di conto cointestato.

Conto cointestato: firma congiunta e disgiunta

Il conto cointestato può essere di due tipi. Il conto cointestato a firma congiunta, permette di fare operazioni sul deposito soltanto se tutti gli intestatari del conto danno il loro consenso.

Quello a firma disgiunta, invece, permette a tutti gli intestatari di compiere operazioni sul conto in maniera indipendente dagli altri, senza necessità che tutti diano il proprio benestare.

La differenza non è di poco conto, specialmente nel momento in cui uno degli intestatari del conto premuore rispetto agli altri. Vediamo perché.

Conto cointestato, premorienza di uno dei cointestatari

Nel momento in cui il conto è a firma contestata, se uno dei cointestatari del conto muore, gli altri devono aspettare che termini il procedimento successorio per ottenere la propria parte.

Quando il conto è a firma congiunta, infatti, nel caso uno dei correntisti muoia, il conto viene bloccato, e soltanto al termine della procedura di successione, ognuno potrà accedere alla propria parte del conto. Questo avviene anche quando i cointestatari sono solo due.

Conto cointestato a firma disgiunta e morte di un correntista

Se invece il conto è a firma disgiunta, la situazione cambia. Quando uno dei soggetti intestatari del rapporto muore, la banca blocca il conto solo limitatamente alla parte spettante agli eredi del de cuius.

Di conseguenza, la restante parte eccedente quella del defunto rimarrà nella disponibilità degli altri titolari, anche se il procedimento successorio non è ancora terminato.