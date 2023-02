Libretto postale, rendimento mai visto prima: hai tempo ancora 20 giorni

La nuova offerta di Poste Italiane sta per scadere e sarebbe un vero peccato perdere l’opportunità di ottenere un guadagno così elevato.

L’offerta è attivabile da chi già possiede un libretto SuperSmart e da chi sta per crearne uno nuovo. L’interesse prodotto nell’arco di 270 giorni è davvero interessante e rende l’offerta una valida opzione di investimento.

In questo articolo scopriremo i dettagli dell’offerta di Poste Italiane super Smart 270 Premium e super Smart 180. In seguito, per facilitare la scelta tra le due opzioni, simuleremo l’accantonamento di alcune somme con entrambe le offerte.

Super Smart Premium 270: i dettagli dell’offerta

L’offerta super Smart Premium 270 giorni permette di ottenere un tasso di interesse estremamente vantaggioso sulla nuova liquidità apportata sul libretto postale.

In particolare, l’offerta di Poste Italiane permette, a chi decide di aprire un nuovo libretto Smart, ovvero di apportare una nuova liquidità entro il 6 marzo al proprio libretto postale, di ottenere il 3% annuo lordo a scadenza.

È possibile attivare il libretto Super Smart sia da app BancoPosta sia in ufficio postale. Qualora si fosse già proprietari di un libretto postale SuperSmart è possibile apportare nuova liquidità al proprio libretto ed attivare l’offerta SuperSmart Premium entro il 6 di marzo.

Alla fine del tempo indicato dall’offerta (270 giorni, quindi circa 9 mesi) si potranno riscuotere gli interessi maturati dal proprio deposito.

SuperSmart 180 giorni

L’offerta Super Smart 180 giorni permette invece di ottenere un interesse annuo lordo a scadenza dell’1,5% sulla nuova liquidità accantonata sul proprio libretto Supersmart.

Essa può essere attivata, come visto per l’offerta Super Smart 270, sia online sia in Poste. In questo caso si potranno prelevare gli interessi maturati dopo 180 giorni, quindi dopo circa 6 mesi.

Simulazion accantonamento con SuperSmart 270 Premium e SuperSmart 180 Premium

Volendo simulare l’accantonamento di nuova liquidità con offerta SuperSmart premium 270 prendiamo in considerazione una somma modesta, di soli 3.000 euro.

In questo caso, l’importo depositato sul libretto come nuova liquidità produce un interesse annuo netto pari a ben 49,27 euro.

Se invece si volesse accantonare una somma leggermente più alta, pari ad esempio a €10.000 scopriamo che l’interesse lordo al 3% si traduce in 164,22 euro netti, che in un momento come quello che viviamo possono essere una somma molto vantaggiosa.

Se poi prendiamo in considerazione l’offerta Super Smart 180 giorni, con un tasso lordo dell’1,5% scopriamo che l’interesse netto per una somma accantonata pari a €10.000 sarà di 54,74.

Invece, se vogliamo accantonare nuova liquidità pari a 3000 euro, con l’offerta super Smart 180 giorni avremo un ricavo pari a soli 16,42 euro.

Per questo motivo, se si decide di optare per l’offerta SuperSmart 180 giorni, si consiglia di accantonare un importo pari o superiore a 10.000 euro.