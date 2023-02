Medico di base, quanto guadagna a paziente? Resterai sorpreso

Il guadagno di un medico di base viene calcolato con il numero di pazienti che ha in cura ma non è l’unico dato di riferimento per il calcolo del suo compenso. I dati che vengono considerati per calcolare lo stipendio del curante sono, inoltre, gli anni di anzianità di servizio e l’eventuale reperibilità nelle ore notturne. Ma qual è lo stipendio medio?

I compensi mensili del medico di famiglia sono variabili e devono essere calcolati singolarmente in quanto i fattori che ne influenzano l’importo sono diversi. Impossibile stabilire una cifra fissa di guadagno per tutti i professionisti che si occupano della salute dei pazienti e delle famiglie. Si può però fare una media per farsi un’idea di quanto guadagnano i dottori.

Quanto percepisce il medico di base a paziente

I dottori di base hanno una tabella ben precisa da cui vengono calcolati i compensi partendo dal numero di pazienti che cura. Nello specifico se un medico curante ha meno di 500 pazienti percepisce per ognuno di loro 70 euro lordi; se i pazienti sono più di 500 il compenso si riduce a 35 euro lordi per ciascuno. Nel territorio italiano c’è un tetto massimo per ogni professionista sanitario che può aggiungere non più di 1.500 pazienti. Quindi, facendo un calcolo sommario, si può pensare che può arrivare a guadagnare fino o più di 7.500 euro al mese, lordi naturalmente.

Partendo dalla certezza che a ogni cittadino italiano viene assegnato un medico di base che fornisce una prima assistenza, ogni dottore ha un numero elevato di pazienti e quindi uno stipendio adeguato. Il calcolo, però, non si può fare solo sul numero delle persone iscritte con un determinato dottore. Questo perché si deve anche tenere conto dell’anzianità maturata in servizio dal professionista, dalle indennità accumulate e dalla disponibilità notturna. Quindi quanto prende un medico di base tramite stipendio mensile?

Stipendio medio mensile del dottore, quanto guadagna?

Sono stati fatti dei calcoli medi per capire quanto guadagna un dottore di famiglia e il risultati sono i seguenti. In media, un medico curante con 1.500 pazienti a carico, percepisce uno stipendio di 52.000 euro all’anno lordi. Se il curante dimostra di avere più di 10 anni di lavoro alle spalle, il compenso annuo può raggiungere i 150.000 euro lordi.

Tra i suoi compiti troviamo:

attività preventiva;

prescrizione dei farmaci per terapia stabilita dopo la visita;

misurazione dei valori della pressione sanguigna;

diagnosi di malattie ed educazione sanitaria al paziente;

effettuare le vaccinazioni;

fare le medicazioni quando necessario;

compilazione di certificati di malattia e infortuni per il lavoro con invio telematico;

reperibilità e disponibilità in ambulatorio o studio medico in giorni e orari prestabiliti;

compilazione e conservazioni delle cartelle mediche con visite, esami e dati personali dei pazienti.

Osservando gli stipendi medi si nota come si parli di cifre importanti, che sono giustificate dalla responsabilità e dalla mole di lavoro del medico di base. Un professioni che si occupa ogni giorno dei suoi pazienti curandoli, ascoltandoli e rassicurandoli sulle loro condizioni di salute.