Bonus vacanze, 15 giorni al mare gratis! Chi può richiederlo

Il bonus vacanze di INPS permette a tutti i soggetti che ne hanno diritto di ottenere una favolosa vacanza estiva praticamente gratis.

Per alcuni particolari cittadini italiani, infatti, è stato emanato il nuovo bando dedicato al progetto “estate INPSieme Senior 2023”. Questa iniziativa INPS concede, a chi possiede determinate caratteristiche, di ottenere quasi 1.500 euro per le proprie vacanze italiane.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli importi che è possibile ottenere col bonus vacanze 2023, chi può ottenerlo e come fare per usufruirne.

Bonus vacanze 2023: quanto si potrà ottenere

l’INPS permette di avere un contributo per le proprie vacanze di importo variabile in base al proprio ISEE. In particolare, l’importo massimo che si potrà ottenere col bonus vacanze 2023 sarà di 1.400 euro.

Questo importo massimo deve essere speso per pagare un soggiorno in una meta italiana di durata pari a 15 giorni e 14 notti, e spetta soltanto ad alcuni tra i soggetti aventi diritto.

In particolare, i nuclei beneficiari di questo importo massimo saranno quelli con un ISEE massimo di 8.000 euro.

Se invece si ha un reddito fino a 72.000, si potranno ottenere 800 euro per una vacanza di 8 giorni e 7 notti.

Le categorie di beneficiari

Non tutti i cittadini, potranno usufruire del beneficio indistintamente. In aggiunta ai requisiti di reddito appena elencati, le categorie di persone che possono avere il bonus vacanze 2023, sono le seguenti:

I coniugi e i figli che abbiano una disabilità nel proprio nucleo familiare;

I pensionati che appartengono al fondo ex ipost;

I pensionati che abbiamo aderito alla gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali secondo il decreto ministeriale del 7 marzo 2007 numero 45;

I pensionati che appartengono alla gestione per i dipendenti pubblici.

Qualora ad usufruirne sia una famiglia avente nel proprio nucleo un convivente disabile, il bonus vacanze 2023 potrà essere esteso anche ai caregiver, nonché ai parenti e agli accompagnatori di chi ha una disabilità accertata.

Ma vediamo ora come fare per avere il bonus vacanze INPS 2023.

Modalità di richiesta del bonus vacanze 2023

I soggetti aventi diritto che abbiamo appena individuato, avranno la possibilità di fare domanda per ottenere il bonus attraverso il sito INPS, accedendo alla propria area personale del portale MyINPS.

Per effettuare l’accesso, sarà necessario utilizzare le proprie credenziali relative al Servizio Pubblico Di Identità Digitale SPID, o in alternativa quelle della Carta Nazionale dei Servizi CNS, o della Carta d’Identità Elettronica CIE.

Per ottenere il bonus sarà poi necessario inoltrare la propria richiesta attraverso la sezione del sito dedicata al bonus “Estate INPSieme senior 2023”.